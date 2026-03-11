DE
FR

«Où est-il?»
Mystère autour du nouveau guide suprême iranien

L'ayatollah Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, reste invisible depuis son élection dimanche. Blessé lors du raid, qui a tué son père, il serait caché dans un lieu sécurisé pour éviter des attaques.
Publié: il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
1/2
Mojtaba Khamenei n'est pas apparu en public et ne s'est pas exprimé dans les médias depuis qu'il a été élu dimanche pour succéder à son père.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, est invisible depuis sa nomination le week-end dernier, probablement parce qu'il a été blessé au début de la guerre, mais aussi parce qu'il représente une cible prioritaire pour les États-Unis et Israël. Le nouveau chef de l'État iranien est «sain et sauf», a affirmé mercredi le fils du président Massoud Pezeshkian sur son compte Telegram. Cette affirmation est la première déclaration d'un responsable iranien alors que les spéculations n'ont cessé de monter ces derniers jours sur le sort de Mojtaba Khamenei.

Ce dernier n'est pas apparu en public et ne s'est pas exprimé dans les médias depuis qu'il a été élu dimanche pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué le 28 février au premier jour de la guerre. «J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connections. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf», a écrit Yousef Pezeshkian, qui est aussi conseiller du gouvernement.

«Vétéran blessé de la guerre du Ramadan»

Le religieux de 56 ans aurait été blessé durant le raid ayant tué son père, ainsi que sa mère et son épouse. Les détails sur la gravité de ses blessures ne sont pas connus. Selon le New York Times, qui cite mercredi trois responsables iraniens, il «a été blessé notamment aux jambes mais est conscient et à l'abri dans un endroit hautement sécurisé avec des possibilités de communication limitées».

A lire aussi
Sous les bombes et les missiles, c'est l'horreur en Iran
Les citoyens oubliés
Sous les bombes et les missiles, les civils vivent l'horreur en Iran
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)
Le régime ne cède pas
Comment l'Iran résiste (et pourquoi Trump est furieux)

Le journal cite aussi deux responsables militaires israéliens, suggérant que les renseignements israéliens avaient eu connaissance de ces blessures avant que Mojtada Khamenei ne soit désigné nouveau guide. La télévision d'État iranienne a présenté Mojtaba Khamenei comme un «vétéran blessé de la guerre du Ramadan» sans donner de détails, en faisant référence au conflit qui a éclaté pendant le mois sacré du jeûne musulman.

«Dans un bunker»

Même s'il reste invisible, le visage du nouveau guide s'affiche sur de nombreuses pancartes et banderoles dans les rues de Téhéran, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'une d'elles le montre recevant symboliquement le drapeau national des mains de son père Ali, sous le regard du fondateur de la République islamique, Rouhollah Khomeini. Des milliers de partisans pro-gouvernement ont également clamé son nom lors de rassemblements organisés dans le centre de Téhéran, comme celui qui s'est tenu mercredi pour les obsèques de responsables tués par les frappes.

Mais les cris «Mort à Mojtaba!», lancés dans la nuit par des anonymes depuis leur fenêtre, mettent également en lumière l'opposition de nombreux Iraniens. Mojtaba Khamenei est considéré comme un conservateur en raison de sa proximité avec les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Il est présenté comme l'un des responsables de la répression des vagues de manifestations antigouvernementales depuis 2009.

Trump ne veut pas de lui comme guide suprême

Sur les réseaux sociaux, des Iraniens s'interrogent, sur un ton souvent moqueur: «où est-il?», spéculant sur les lieux où il pourrait se cacher pour échapper aux bombes. Emile Hokayem, de l'International Institute for Strategic Studies, basé à Londres, a déclaré s'attendre à ce qu'il «reste dans un bunker pendant très longtemps parce qu'il a vu ce qui est arrivé à son père, sa femme, sa mère, tous tués». «L'éliminer rapidement est assurément une priorité israélienne. Car s'il survit, il devient un totem, un témoignage de la résilience du système», selon cet expert.

En attendant, le pouvoir est personnalisé par d'autres dirigeants comme le chef de la sécurité nationale Ali Larijani ou le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf. Avant son élection dimanche, le président américain Donald Trump a averti que Mojtaba Khamenei serait «inacceptable» comme guide suprême. «S'il n'obtient pas notre approbation, il ne fera pas long feu», a-t-il averti.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus