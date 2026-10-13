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Situation d'urgence en vol
Trafic aérien suspendu à Nuremberg après une alerte au drone

Après l’observation d’un possible drone, le trafic aérien a été stoppé mardi à l’aéroport de Nuremberg. Une enquête est en cours, mais les recherches n’ont pas encore abouti.
Publié: il y a 10 minutes
Le trafic aérien est suspendu à l'aéroport de Nuremberg.
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
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AFP Agence France-Presse

Le trafic aérien était interrompu mardi à la mi-journée à l'aéroport de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne, en raison d'une «urgence en vol», a indiqué l'aéroport, dont les activités avaient déjà été perturbées dans la nuit par la découverte d'au moins un possible drone. «En raison d'une situation d'urgence en vol, le trafic aérien est actuellement interrompu», a indiqué l'aéroport sur sa page d'accueil.

La police a évoqué le même motif, sans donner plus de détails, et indiqué qu'une intervention était en cours. Plus tôt, elle avait annoncé par communiqué l'ouverture d'une enquête sur les perturbations de trafic du même aéroport au cours de la nuit de lundi à mardi.

«Entre 02H00 et 04H00, trois pilotes ont signalé, chacun durant sa phase d'atterrissage ou de décollage, et indépendamment des autres, l'observation d'un objet qui pourrait éventuellement avoir été un drone», a précisé l'autorité policière. La police aux frontières et l'aéroport se sont alors lancés à la recherche de cet objet, ce qui a entraîné les perturbations. Les recherches n'ont pas encore abouti.

Drone chargé d'explosifs à Leipzig

Début août, un drone chargé d'explosifs avait été découvert dans la zone sécurisée des opérations de fret de l'aéroport de Leipzig, à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens. Un deuxième engin aurait heurté un avion-cargo de DHL quelques minutes plus tard.

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L'Allemagne avait ensuite rendu la Russie «responsable» de cette «attaque hybride» sur cette plateforme aérienne clé pour l'armée allemande, l'Otan et le soutien logistique à l'Ukraine.

Berlin avait annoncé dans la foulée la fermeture du dernier consulat russe d'Allemagne, à Bonn, et d'un centre culturel russe à Berlin, suspecté d'héberger des espions. La Russie avait répliqué en fermant le consulat allemand à Saint-Pétersbourg.

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