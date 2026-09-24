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La CIA en est convaincue
Poutine voudrait lancer des drones sur la France, l'Italie et l'Espagne

La CIA met en garde: la Russie prévoit des attaques de drones contre l'Europe. Selon des rapports des services de renseignement, des drones «Gerbera» seraient lancés depuis des navires. Leur cible: l'Espagne, la France ou l'Italie.
Publié: 10:45 heures
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Selon la CIA, la Russie prévoit de mener des attaques à l'aide de drones «Gerbera» contre l'Espagne, la France et l'Italie.
Photo: Telegram

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • La CIA alerte sur des attaques potentielles de drones russes visant l'Espagne, la France et l'Italie, selon un rapport crédible partagé avec des gouvernements européens. Ces drones Gerbera pourraient être lancés depuis des navires marchands en Méditerranée, affirme une source lituanienne.
  • Ces drones, de deux mètres de long et pouvant transporter cinq kilogrammes d'explosifs, sont suffisamment rapides pour atteindre les côtes en une à deux heures. Leur transport dans des conteneurs standards les rend difficiles à détecter.
  • En 2027, des élections en Espagne, France et Italie pourraient être influencées par ces attaques. Les autorités européennes considèrent les pays méditerranéens comme vulnérables en matière de défense aérienne.
Sandra Marschner

La CIA met en garde contre d'éventuelles attaques de drones russes contre l'Espagne, la France ou l'Italie. Les services secrets américains auraient recueilli des informations sur les plans d'attaque de Moscou et les auraient partagées avec plusieurs gouvernements européens, rapporte «El Mundo» en citant une source au sein du ministère lituanien de la Défense. Selon ces informations, des drones sans pilote de type Gerbera, dont l’autonomie peut atteindre 600 kilomètres, pourraient être lancés à partir de navires marchands en Méditerranée, par exemple via la flotte fantôme russe. «Ce n’est pas du tout difficile», a précisé la source du ministère lituanien de la Défense.

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La menace que représentent de telles attaques est prise au sérieux par les autorités européennes, en particulier après la tentative d’attaque par drone à l’aéroport de Leipzig début août, que le gouvernement allemand attribue à la Russie. Inquiet pour la sécurité nationale, le président français Emmanuel Macron a convoqué le Conseil de défense le 16 septembre et deux jours plus tard, il a invité les dirigeants politiques du pays à l’Elysée. Selon «El Mundo», cette réaction semble liée au rapport de la CIA, jugé crédible par plusieurs ministères des Affaires étrangères européens.

Les pays méditerranéens plus vulnérables

Le drone Gerbera mesure environ deux mètres de long, pèse 18 kilogrammes et peut être chargé d’un maximum de cinq kilogrammes d’explosifs. Il est suffisamment petit pour être transporté dans des conteneurs standard à bord de navires et lancé depuis ceux-ci. Sa vitesse avoisine les 160 km/h, ce qui lui permet d’atteindre des cibles situées sur les côtes espagnoles, françaises ou italiennes en une à deux heures. Selon Keir Giles, un expert britannique en stratégies militaires russes, les pays méditerranéens présentent un intérêt pour la Russie, car ils sont considérés comme plus vulnérables en matière de défense aérienne.

De plus, En 2027, des campagnes électorales et des élections auront lieu en Espagne, en France et en Italie, ajoute «El Mundo». Des éventuelles attaques pourraient orienter le climat politique tendu dans une certaine direction. «La Russie ne se cachera pas. Nous devons éviter les conséquences», a prévenu le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys.

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