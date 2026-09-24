Poutine investit d'urgence dans des abris antiaériens

A Moscou et Saint-Pétersbourg, des abris obsolètes sont remis en état: la Russie finance leur rénovation face à la multiplication des frappes de drones loin du front.

Janine Enderli

La Russie investit des millions dans la rénovation de ses abris antiaériens à Moscou et Saint-Pétersbourg, sans annonce officielle, rapporte «Euronews» en s'appuyant sur l'analyse des données relatives aux marchés publics.

Selon les documents d'appel d'offres publics, 39 millions de roubles – soit près de 400'000 francs – auraient été alloués pour rénover neuf abris dans la région administrative du sud-ouest de Moscou, rien qu'en septembre

Cette région abrite de nombreux instituts de recherche et entreprises du secteur de l'armement. Les travaux, qui devraient être achevés d'ici fin novembre, comprennent notamment la rénovation des entrées, des portes, des systèmes d'alimentation ainsi que des installations de ventilation et de communication.

Dès l’été, d’autres appels d’offres d’un montant de 200 millions de roubles (2 millions de francs) ont été publiés pour des travaux de rénovation dans 17 autres quartiers de Moscou, notamment dans l’est de la ville. Ces travaux de construction interviennent alors que les attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe s'intensifient, et ces travaux ne concernent pas uniquement Moscou.

Des abris obsolètes

Saint-Pétersbourg prévoit aussi d’améliorer les mesures de sécurité dans neuf stations de métro ainsi que le long de quatre tronçons, totalisant 35 kilomètres. La plupart de ces abris datent encore du XXe siècle et sont obsolètes. A Moscou et Saint-Pétersbourg, ils doivent servir de refuges pour les civils et de centres de commandement pour les autorités en cas d'attaques.

Les Ukrainiens mènent de plus en plus d’attaques au-delà de la ligne de front. Par exemple, dans la nuit de samedi à dimanche, une raffinerie du quartier de Kapotnia, à Moscou, a été touchée par des drones, ce qui a provoqué un incendie majeur.

De nombreux systèmes d’armes ont été utilisés, prouvant que les régions autour des grandes villes deviennent de plus en plus vulnérables et expliquant pourquoi le Kremlin souhaite renforcer ses abris.