DE
FR

Renforcer la coopération
L'Allemagne va participer à un exercice de dissuasion nucléaire en France

Le chancelier Friedrich Merz a annoncé que son armée allait prendre part à un exercice nucléaire français afin de renforcer la «dissuasion européenne». Cette décision fait suite à l'échec retentissant du projet commun d'avion de combat du futur Scaf.
Publié: il y a 52 minutes
Les deux dirigeants étaient présents ce vendredi au conseil des ministres bilatéral qui s'est tenu à Brühl, près de Cologne.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les forces allemandes vont participer «dès cette année» à un exercice nucléaire français, a annoncé vendredi le chancelier Friedrich Merz. Il s'agit d'un pas symbolique vers une «dissuasion européenne» que Berlin et Paris appellent de leurs voeux.

«L'Allemagne et la France approfondissent leur coopération en matière de défense. Nous renforçons la dissuasion européenne. Dès cette année, nous prendrons part à un exercice nucléaire des forces armées françaises», a déclaré sur X le dirigeant allemand à l'issue du conseil des ministres bilatéral qui s'est tenu à Brühl, près de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne.

«Dissuasion avancée»

La présence d'un Rafale des forces stratégiques françaises sur la base aérienne de Nörvenich, où Merz et le président Emmanuel Macron ont tenu vendredi matin un conseil commun de défense et de sécurité, «marque la première étape opérationnelle» de cette coopération, ont-ils affirmé dans une déclaration écrite finale. Dans un discours le 2 mars, Macron a exposé le concept de «dissuasion avancée», associant huit pays européens mais «sans aucun partage de la décision ultime» d'engagement du feu nucléaire qui restera une prérogative exclusive du président français.

Cette dissuasion avancée offre la possibilité pour les pays partenaires de participer aux exercices nucléaires français, avec des moyens conventionnels, et pour la France d'y déployer, de façon temporaire, des avions Rafale susceptibles d'emporter la bombe atomique. Les partenaires de Paris pourraient participer à la dissuasion sur trois points, l'alerte avancée, notamment les radars, les frappes dans la profondeur et la défense antimissiles.

Accroître la sécurité

Pour assurer la crédibilité de la dissuasion, les forces françaises effectuent quatre fois par an l'exercice «Poker», une opération aéroportée d'une dizaine d'heures simulant un raid nucléaire à très basse altitude et très grande vitesse avec opposition d'une force adverse. Des responsables britanniques ont déjà pu, pour la première fois, assister à un Poker en décembre.

A lire aussi
Un député de la CDU/CSU a eu un enfant grace à une GPA, illégale en Allemagne
Poussé à la démission
Pour avoir un enfant, ce député allemand a eu recours à une pratique illégale
Le soutien de Musk, un parfum de soufre pour Marine Le Pen
Une aide encombrante
Le soutien de Musk, un parfum de soufre pour Marine Le Pen

«Cette coopération vient compléter, sans s'y substituer, la dissuasion nucléaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)», un point sur lequel Berlin insiste régulièrement, poursuivent les deux premières puissances de l'UE. Elle «contribuera à renforcer la dissuasion en Europe et à accroître la sécurité» du continent, tout en respectant les «obligations juridiques internationales des deux pays», écrivent encore les deux pays.

«Assurer l'interopérabilité»

Après l'échec retentissant du projet commun d'avion de combat du futur Scaf, les deux pays ont par ailleurs convenu de travailler sur «un standard commun pour assurer l'interopérabilité» entre tous les systèmes de combat en vol, des drones aux avions de chasse.

Selon Emmanuel Macron, Paris et Berlin ont «tiré une conséquence» de «l'échec du Scaf» en réorientant leur stratégie de défense commune vers des projets «beaucoup plus resserrés» où responsables politiques doivent se rapprocher des industriels pour «ne pas laisser dériver» ces projets.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus