En proie à des problèmes de santé, le roi Harald doit être pris en charge à l'hôpital. Son traitement à la cortisone a entraîné une rétention d'eau dans l'organisme.

AFP Agence France-Presse

Le roi Harald de Norvège a été hospitalisé lundi à l'âge de 89 ans et placé en arrêt maladie pour deux semaines, a annoncé le Palais royal.

Doyen des souverains en Europe, le roi souffre d'une anémie hémolytique, une maladie du sang qui consiste en une destruction anormalement rapide des globules rouges et qui se traduit notamment par de la fatigue, une pâleur et un essoufflement.

«Le roi a été traité ces dernières semaines à la cortisone» pour lutter contre la maladie, a expliqué le Palais dans un communiqué. «Ce traitement a entraîné une rétention d'eau dans l'organisme, qui nécessite une prise en charge à l'hôpital», a-t-il ajouté. Son fils, le prince héritier Haakon, assurera la régence pendant son arrêt maladie.

Multiples problèmes de santé

Monté sur le trône de Norvège en 1991, Harald connaît depuis quelques années de multiples problèmes de santé qui l'ont conduit à se faire poser un stimulateur cardiaque et à alléger son programme officiel. Il a cependant toujours exclu d'abdiquer, faisant valoir qu'il avait prêté un serment à vie devant le Parlement norvégien.

En février, il avait été hospitalisé pour une infection et une déshydratation à Tenerife, où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja. Celle-ci, elle aussi âgée de 89 ans, a également été brièvement admise à l'hôpital en mai en raison de troubles --une fibrillation-- et d'une insuffisance cardiaques.

De nombreuses crises

Ces problèmes de santé surviennent alors que la couronne norvégienne traverse une tempête ces derniers mois, notamment en lien avec la princesse héritière Mette-Marit, mariée à Haakon.

La publication fin janvier de documents aux Etats-Unis a mis en évidence sa correspondance soutenue et à la tonalité parfois intime avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein entre 2011 et 2014 alors que le financier américain avait déjà été condamné.

La princesse a aussi dû faire face aux démêlés judiciaires de son fils, Marius Borg Høiby. Né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit et Haakon en 2001, Høiby, 29 ans, a été condamné en juin à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne. Il a fait appel. Souffrant elle-même d'une maladie pulmonaire incurable, Mette-Marit, 52 ans, a par ailleurs dû subir une greffe des poumons en juillet.



