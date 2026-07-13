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Attente du procès en appel
Le fils de la princesse héritière de Norvège assigné à résidence

Condamné pour viol en juin, Marius Borg Høiby pourrait sortir de prison sous bracelet électronique. Le fils de la princesse héritière de Norvège attend désormais son procès en appel à domicile.
Publié: il y a 29 minutes
Marius Borg Høiby, condamné pour viol, pourrait être libéré de prison et assigné à résidence en attendant son procès en appel.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal norvégien a décidé lundi que le fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, condamné pour viol en juin, pourrait être libéré de prison et assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel.

Le parquet envisage de faire appel de cette décision, ce qui pourrait retarder une éventuelle libération de Høiby en attendant la fin de la procédure, selon les médias norvégiens.

Høiby, né d'une relation antérieure au mariage de Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, a été condamné à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d'accusation dont des violences contre une ancienne compagne. Il a été acquitté pour deux autres viols présumés. Il a fait appel de cette condamnation mais est resté en détention après le verdict. Il avait été incarcéré dès février.

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Le tribunal de district d'Oslo a décidé que la détention de Høiby devait être prolongée de quatre semaines supplémentaires mais qu'une «surveillance électronique», à savoir un bracelet électronique porté à la cheville, était suffisante pour réduire le risque de «récidive».

«L'accusé doit rester chez lui, sauf s'il obtient l'autorisation de se rendre au travail, à l'école, à un traitement ou de rendre visite à des membres malades de sa famille proche», a précisé le tribunal dans sa décision.

Høiby a demandé à plusieurs reprises à être libéré pour être aux côtés de sa mère malade, qui souffre d'une rare forme de fibrose pulmonaire, maladie qui provoque des gênes respiratoires. Le 17 juin, le palais royal norvégien a annoncé qu'elle avait subi avec succès une greffe pulmonaire, dont elle se remet actuellement.

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