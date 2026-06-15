Le fils de la princesse héritière de Norvège est condamné à quatre ans de prison.

Le fils de la princesse héritière de Norvège condamné à quatre ans de prison

Le fils de la princesse héritière de Norvège condamné à quatre ans de prison

AFP Agence France-Presse

Le fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, a été reconnu coupable lundi de deux des quatre viols dont il était accusé et condamné à une peine de quatre ans de prison ferme.

Cette peine porte aussi sur des violences répétées contre une ancienne compagne, des menaces et des infractions routières.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit, aujourd'hui très malade, avec le prince héritier Haakon en 2001, Høiby devait répondre de 40 chefs d'accusation.