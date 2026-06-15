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Heure du verdict
Le fils de la princesse héritière de Norvège condamné à quatre ans de prison

Le fils de la princesse héritière de Norvège est condamné à quatre ans de prison.
Publié: il y a 13 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Le fils de la princesse héritière de Norvège condamné à quatre ans de prison.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, a été reconnu coupable lundi de deux des quatre viols dont il était accusé et condamné à une peine de quatre ans de prison ferme.

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Cette peine porte aussi sur des violences répétées contre une ancienne compagne, des menaces et des infractions routières.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit, aujourd'hui très malade, avec le prince héritier Haakon en 2001, Høiby devait répondre de 40 chefs d'accusation.

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