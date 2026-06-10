Le fils de la princesse héritière de Norvège reste en prison

Une cour d'appel norvégienne a cassé mercredi la décision de remise en liberté provisoire du fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, dans l'attente du verdict dans une affaire de viols et violences dont il est accusé.
Lundi, un juge de première instance avait ordonné la remise en liberté du jeune homme de 29 ans, en détention provisoire depuis début février, pour lui permettre d'être auprès de sa mère, gravement malade. Le parquet ayant fait appel, cette décision n'avait toutefois pas été mise à exécution.
Dans sa décision rendue mercredi, la cour d'appel d'Oslo juge qu'«il existe toujours une forte probabilité que Marius Borg Høiby commette de nouvelles infractions s'il est remis en liberté». Sollicités par l'AFP, les avocats de Høiby se sont dits «extrêmement déçus». «Un appel est envisagé» auprès de la Cour suprême, a précisé l'un d'eux, Petar Sekulic. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, Høiby sera fixé sur le verdict à son égard lundi prochain.
40 chefs d'accusation
Lors de son procès qui s'est tenu du 3 février au 19 mars, il a dû répondre de 40 chefs d'accusation et a rejeté les plus graves, à savoir quatre viols sur des femmes qui n'étaient pas en état de résister et des violences répétées sur une ex-compagne. Ces derniers mois, l'état de sa mère, la princesse Mette-Marit, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable, s'est nettement dégradé, à tel point que les médecins l'ont placée sur une liste d'attente pour une délicate transplantation pulmonaire.
L'accusation a requis une peine de sept ans et sept mois de prison contre Høiby, qui n'est pas formellement membre de la Maison royale norvégienne. L'affaire a terni l'image de la Couronne et s'ajoute au scandale provoqué par des révélations sur la correspondance suivie et au ton parfois intime qu'ont entretenue Mette-Marit et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein de 2011 à 2014.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
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- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
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0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
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savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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