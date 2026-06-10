La cour d'appel d'Oslo a annulé la libération provisoire de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière de Norvège, accusé de viols et violences. Le verdict sera rendu lundi prochain.

Le fils de la princesse héritière de Norvège reste en prison

Le fils de la princesse héritière de Norvège reste en prison

AFP Agence France-Presse

Une cour d'appel norvégienne a cassé mercredi la décision de remise en liberté provisoire du fils de la princesse héritière de Norvège, Marius Borg Høiby, dans l'attente du verdict dans une affaire de viols et violences dont il est accusé.

Lundi, un juge de première instance avait ordonné la remise en liberté du jeune homme de 29 ans, en détention provisoire depuis début février, pour lui permettre d'être auprès de sa mère, gravement malade. Le parquet ayant fait appel, cette décision n'avait toutefois pas été mise à exécution.

Dans sa décision rendue mercredi, la cour d'appel d'Oslo juge qu'«il existe toujours une forte probabilité que Marius Borg Høiby commette de nouvelles infractions s'il est remis en liberté». Sollicités par l'AFP, les avocats de Høiby se sont dits «extrêmement déçus». «Un appel est envisagé» auprès de la Cour suprême, a précisé l'un d'eux, Petar Sekulic. Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon en 2001, Høiby sera fixé sur le verdict à son égard lundi prochain.

40 chefs d'accusation

Lors de son procès qui s'est tenu du 3 février au 19 mars, il a dû répondre de 40 chefs d'accusation et a rejeté les plus graves, à savoir quatre viols sur des femmes qui n'étaient pas en état de résister et des violences répétées sur une ex-compagne. Ces derniers mois, l'état de sa mère, la princesse Mette-Marit, atteinte d'une maladie pulmonaire incurable, s'est nettement dégradé, à tel point que les médecins l'ont placée sur une liste d'attente pour une délicate transplantation pulmonaire.

L'accusation a requis une peine de sept ans et sept mois de prison contre Høiby, qui n'est pas formellement membre de la Maison royale norvégienne. L'affaire a terni l'image de la Couronne et s'ajoute au scandale provoqué par des révélations sur la correspondance suivie et au ton parfois intime qu'ont entretenue Mette-Marit et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein de 2011 à 2014.