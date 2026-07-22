Plus de 40 personnes ont été enlevées par une bande criminelle dans le nord-ouest du Nigeria entre vendredi et dimanche, selon un rescapé et un responsable local cités par l'AFP. Les victimes ont été prises en otage lors d'une série d'attaques.

AFP Agence France-Presse

Des membres d'une bande criminelle ont enlevé plus de 40 personnes dans le nord-ouest du Nigeria au cours du weekend, ont affirmé mardi à l'AFP un rescapé et un responsable des autorités locales. A ce stade, «nous avons plus de quarante» personnes prises en otage après une série d'attaques perpétrées entre vendredi et dimanche, a déclaré Alhaji Lauwali Abdullahi, un habitant de la région de Maru, dans l'Etat de Zamfara.

Les enlèvements contre rançon sont devenus une pratique courante dans le pays le plus peuplé d'Afrique tant de la part de groupes jihadistes opérant dans le nord-est que de bandes criminelles, appelées «bandits», principalement dans le nord-ouest et le centre, les régions les plus touchées par l'insécurité. Selon Alhaji Lauwali Abdullahi, qui vit dans le district de Mayanchi, un gang a attaqué 11 villages entre vendredi et dimanche. Il en a attribué la responsabilité à un «bandit», identifié comme Kachalla Sa'idu.

Des taxes aux agriculteurs

A ce stade, «nous avons plus de 40 personnes prises en otage», a-t-il déclaré, évoquant des attaques dans les localités de Tashar Mayanchi, Gwargawo, Jidda et Garagi. Le responsable du gouvernement local de Maru, Bello Jabaka, a confirmé les enlèvements à l'AFP, affirmant qu'il allait «déposer une plainte» pour obtenir «des dispositifs de sécurité supplémentaires dans la zone».

Un porte-parole de la police à Zamfara, sollicité, n'a pas commenté l'information. Des bandes criminelles opèrent sur de larges pans des territoires ruraux du nord-ouest du Nigeria, où la présence des autorités de l'Etat est très limitée.

Elles y effectuent des raids meurtriers et imposent des taxes aux agriculteurs souhaitant accéder à leurs propres champs. L'armée nigériane a tué ce mois-ci plus de 300 membres de gangs spécialisés dans les enlèvements et le vol de bétail, dans l'Etat de Zamfara, selon un responsable de cet Etat.