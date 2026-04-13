A New York, Zohran Mamdani assume sa ligne socialiste après 100 jours à la mairie. Il revendique une action publique au service du plus grand nombre malgré les critiques.

AFP Agence France-Presse

Le maire de New York Zohran Mamdani, qui célébrait dimanche ses 100 jours à la tête de la mégapole, a revendiqué sa politique socialiste, clamant ne pas avoir «honte d'utiliser l'action publique pour défendre le plus grand nombre et pas seulement quelques-uns». «Je sais que beaucoup utilisent le mot 'socialiste' comme une insulte, quelque chose dont il faudrait avoir honte. Ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, mais nous n'aurons pas honte d'utiliser l'action publique pour défendre le plus grand nombre et pas seulement quelques-uns», a-t-il lancé lors d'un discours public dans une salle de spectacle du quartier populaire du Queens.

Le nouvel édile, qui revendique avoir fait boucher 102'000 nids-de-poule dans les rues depuis son entrée en fonction le 1er janvier, a qualifié son action de «politique du nid-de-poule». «Si le gouvernement n'est pas capable de s'occuper des petites choses, comment pourriez-vous lui faire confiance pour accomplir les grandes? Comment pouvons-nous promettre de transformer notre ville si nous ne sommes même pas capables de refaire votre rue?», a-t-il lancé.

Geler les loyers

Zohran Mamdani, 34 ans, a également annoncé l'ouverture l'an prochain de la première de cinq épiceries municipales aux prix «justes», l'une de ses promesses de campagne destinées à réduire le coût de la vie pour les 8,5 millions d'habitants de New York. Parmi ses autres engagements, il a commencé à mettre en place, avec le soutien financier de l'Etat de New York, des programmes de garde gratuits pour les enfants de 2 à 3 ans.

Il a également changé la composition du comité chargé de réglementer les loyers d'une partie des appartements de la ville. Ce comité pourra décider, dans les prochains mois, de geler ces loyers, comme promis pendant la campagne. La gratuité des bus n'est en revanche encore qu'en discussions avec les autorités de l'Etat de New York, a-t-il précisé dimanche.

«Taxer les riches»

Ses partisans ont aussi longuement scandé un appel «taxer les riches», ce pour quoi le socialiste a fait campagne mais qui dépend là-aussi de l'Etat. Selon deux sondages publiés cette semaine, 48% des habitants de New York et 43% des électeurs de la mégapole approuvent l'action de leur nouvel édile.

Selon le sondage Emerson College Polling/PIX11 portant sur les électeurs, 54% louent ses initiatives en matière de garde d'enfants et 49% en matière de coût du logement. De cette étude ressort toutefois que 68% des électeurs hispaniques et 58% des électeurs noirs «estiment que la ville est sur la mauvaise voie».

Très critique de Donald Trump pendant sa campagne, Zohran Mamdani lui a, depuis son élection, rendu deux visites cordiales à la Maison Blanche. 59% des New-Yorkais jugent qu'il a «trouvé le bon équilibre» avec le président américain, d'après l'institut de sondages Marist Poll.