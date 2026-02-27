Le maire de New York, Zohran Mamdani, a rencontré à la Maison Blanche le président Donald Trump pour défendre un vaste projet de logements sociaux. Il réclame 21 milliards de dollars de fonds fédéraux pour 12’000 logements et des infrastructures dans le Queens.

AFP Agence France-Presse

Pour la deuxième fois depuis son élection comme maire de New York, le démocrate de gauche Zohran Mamdani a rencontré jeudi à la Maison Blanche le président Donald Trump en vue d'obtenir des fonds fédéraux pour un projet de construction de logements sociaux, a annoncé le bureau du maire.

Zhoran Mamdani a exhorté le président républicain à débloquer 21 milliards de dollars de subventions fédérales pour la construction de 12'000 logements sociaux ainsi que des infrastructures (parcs, écoles et centres de santé) dans un quartier du Queens. La rencontre entre les deux hommes n'avaient pas été annoncée à l'avance.

«Cette proposition représente une opportunité unique pour une génération de répondre à la crise du logement à l'échelle qu'elle exige», a indiqué le bureau du maire dans un communiqué publié après la rencontre. «Si ce projet se concrétise, il constituerait le plus important investissement dans le logement et les infrastructures à New York depuis plus de 50 ans», a souligné le communiqué.

Une parodie offerte

«Les familles travailleuses sont chassées des quartiers qu'elles ont construits. Pour être à la hauteur de ce moment, nous avons besoin d'un véritable partenaire fédéral prêt à investir de manière audacieuse et à agir avec urgence», a dit Zohran Mamdani qui a ajouté avoir «apprécié l'occasion de parler directement avec le président Trump».

Evoquant une «réunion productive avec le président Trump», Mamdani a publié sur son compte X une photo dans le Bureau ovale où le président, originaire de New York, tient en souriant deux Unes du Daily News: l'une authentique, l'autre parodique offerte pour l'occasion. La première Une remonte à 1975 quand le président Gerald Ford avait refusé d'aider la ville alors en faillite. Le titre barrant la Une était «Ford à la ville: Crève!». La fausse Une offerte par Zohran Mamdani à Donald Trump porte les mots: «Trump à la ville: Construisons!».

Les deux parties sont convenues de poursuivre les discussions dans les semaines à venir, a précisé le bureau du maire. Trump et Mamdani s'étaient rencontrés une première fois à la Maison Blanche en novembre dernier, peu après l'élection de Mamdani à la mairie.