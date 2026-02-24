La police de New York enquête sur une attaque de boules de neige contre des agents dans un parc de Manhattan lundi. Certains agents ont été «touchés au visage», affirment les forces de l'ordre.

Visée par des boules de neige, la police de New York ouvre une enquête

La police de New York a annoncé mardi avoir ouvert une enquête pour retrouver les auteurs d'une attaque de boules de neige ayant visé des policiers la veille dans l'un des parcs de la ville, recouverte d'un épais manteau neigeux après une tempête.

Des images diffusées en ligne montrent plusieurs agents en uniforme pris pour cible par des dizaines de jeunes qui leur jettent des boules sous les huées, alors qu'ils traversent le Washington Square Park, dans le sud de Manhattan.

Plusieurs policiers «ont été touchés au visage par des boules de neige», a déclaré à l'AFP une porte-parole du département de la police de New York. Elle a précisé que les agents, qui intervenaient à la suite de signalements concernant un groupe perturbateur dans le parc, ont été transportés à l'hôpital en ambulance pour y recevoir des soins.

La politique s'empare de l'affaire

Une enquête a été ouverte, selon la cheffe de la police de New York Jessica Tisch, qui a dénoncé sur X un «comportement honteux» et «criminel». Kathy Hochul, gouverneure de l'Etat de New York, a également critiqué l'incident. «Il n'est jamais acceptable de lancer quoi que ce soit sur un policier, point final», a-t-elle déclaré.

Le principal syndicat représentant les policiers du NYPD a appelé à l'arrestation des auteurs. Le maire de la ville Zohran Mamdani s'est montré plus mesuré dans ses commentaires affirmant avoir vu «des vidéos d'enfants lançant des boules de neige sur des policiers».

Importante tempête

«Les policiers, comme tous les agents municipaux, ont été mobilisés en plein blizzard historique pour assurer la sécurité des New-Yorkais et maintenir la circulation. Traitez-les avec respect. Si quelqu'un doit recevoir une boule de neige, que ce soit moi», a-t-il écrit sur X.

Une importante tempête dimanche et lundi a déposé 50 centimètres de neige à Central Park, station de référence à New York. Il s'agit de la neuvième plus forte tempête de neige jamais enregistrée sur le site.