«Trump s'accroche à ce qu'il peut»
New York entre stupeur et optimisme prudent après la rencontre Trump-Mamdani

La rencontre entre Zohran Mamdani et le président américain Donald Trump n'a laissé personne de marbre. Après une campagne marquée par les menaces de Trump a l'encontre du maire fraichement élu, l'heure semble être a la réconciliation – comme à l'opportunisme.
Publié: 09:02 heures
|
Dernière mise à jour: 09:04 heures
Après une campagne marquée par les menaces du président, la rencontre entre Zohran Mamdani et Donald Trump n’est pas passée inaperçue.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
AFP Agence France-Presse

«Surprenant», «bizarre», «étrange»... A New York, citoyens et responsables ont assisté avec étonnement à l'assaut d'amabilités vendredi entre Donald Trump et leur nouveau maire Zohran Mamdani, un rapprochement qui, s'il devait perdurer, est jugé positif pour la ville.

«C'était étrange», rapporte à l'AFP Megan, habitante de 27 ans, en évoquant l'échange chaleureux la veille à la Maison Blanche entre le président républicain et le jeune élu démocrate après des semaines d'invectives mutuelles, «communiste» contre «despote». «Trump aime les gagnants» et «il est facilement sous le charme», ce qui explique probablement son changement de ton juge son amie Lupe, 31 ans. Sympathisantes du nouveau maire, les deux s'affichent toutefois prudentes: le président «peut changer d'avis demain, il est instable».

«Une excellente chose pour la ville!»

«J'étais très heureux de voir ça, c'est une excellente chose pour la ville!», se réjouit un habitant de Manhattan, octogénaire, qui choisit de ne pas donner son nom. «Le gouvernement fédéral contrôle des milliards de dollars qu'il peut partager avec New York et nous avons besoin de cet argent», justifie-t-il.

Durant toute la campagne, Donald Trump a menacé de couper les fonds fédéraux à la ville et d'y envoyer la Garde nationale, comme il l'a fait dans d'autres villes démocrates. La promesse désormais d'«aider» Zohran Mamdani dans sa tâche est donc un soulagement pour beaucoup.

«Plus nous pouvons éviter de choses néfastes pour notre ville mieux c'est, et il faut créditer le maire élu pour cela», a déclaré sur Spectrum News Jumaane Williams, défenseur des citoyens au sein de la municipalité, un élu démocrate, qui lui aussi a jugé «vraiment surprenante» la tonalité de l'échange.

«Un début prometteur» pour les partisans de Trump

Du côté des partisans du président certains ont également fait part de leur soulagement. «Je suis content que Trump se soit réconcilié avec le maire élu Mamdani (...) Nous sommes là pour servir la ville et offrir une vie meilleure à nos enfants», s'est enthousiasmé John Catsimatidis, milliardaire new-yorkais et généreux soutien financier de Donald Trump. 

Nicole Malliotakis, représentante républicaine de New York, a déclaré sur Fox News avoir trouvé les deux hommes «un peu trop complices...». «Mais ils ont semblé trouver un terrain d'entente», s'est elle aussi réjouie, même si elle doute que les deux partagent la même «vision» sur le pouvoir d'achat.

Figure influente des milieux d'affaires de la ville, Cathy Wylde a salué après la rencontre «un début très prometteur» pour le nouveau maire, «de bonne augure pour sa relation future avec les dirigeants d'entreprise de la ville».

Une main tendue teintée d'opportunisme

Beaucoup jugent toutefois que la main tendue par Donald Trump à son jeune opposant est teintée d'opportunisme et tient à la mauvaise passe qu'il traverse, peinant à sortir du tumulte de l'affaire Epstein, avec des sondages médiocres à moins d'un an des élections de mi-mandat.

«C'est un bon jour pour Mamdani, et pour Trump c'est vraiment le signe qu'il s'accroche à tout ce qu'il peut à ce stade, essayant de trouver n'importe quel moyen de sortir de sa situation», a lancé l'ancien maire de New York (2014-2021) Bill de Blasio sur CBS.

Comme si la victoire éclatante de Zohran Mamdani le 4 novembre pouvait un peu déteindre sur lui, juge auprès de l'AFP Costas Panagopoulos, professeur en sciences politiques à la Northeastern University. «Trump s'identifie probablement au statut d'outsider de Mamdani et à sa victoire inattendue, malgré leurs différences idéologiques et programmatiques», dit-il.

