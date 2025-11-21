Le nouveau maire démocrate de New York, Zohran Mamdani, rencontre Donald Trump à Washington vendredi. Malgré une campagne tendue, les deux hommes affichent une volonté de coopération pour le bien de New York, tout en maintenant leurs différences politiques.

La Maison Blanche à nouveau théâtre d'une rencontre qui sent le piège à plein nez

Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Après une campagne marquée par des échanges acerbes entre les deux hommes, Donald Trump reçoit vendredi à Washington le prochain maire démocrate de New York Zohran Mamdani, devenu un opposant de premier plan. L'élu de 34 ans a déclaré, face à la presse jeudi, qu'il était «prêt quoi qu'il advienne» à cette première rencontre avec le président américain, qui n'a pas hésité à malmener certains de ses invités dans le Bureau ovale.

Donald Trump a pour sa part estimé, au micro que Fox News vendredi, que lui et Zohran Mamdani devraient «bien s'entendre» malgré leurs «différentes philosophies» politiques. Le président qualifie régulièrement le démocrate – socialiste revendiqué et défenseur des migrants – de «communiste». Mais il juge aussi que tous les deux veulent «la même chose: rendre New York plus forte». Dans le même temps, Zohran Mamdani postait sur X un selfie souriant à bord de l'avion le menant vraisemblablement dans la capitale, puis une étude montrant que 40% des familles new-yorkaises ne peuvent pas payer leurs dépenses alimentaires hebdomadaires.

Sans rancune… vraiment?

Le maire élu de New York a axé sa campagne sur le coût de la vie, reprochant au président de défendre en priorité les Américains les plus riches alors que lui-même a été élu sur des promesses liées au pouvoir d'achat. «J'ai l'intention de dire clairement au président Trump que je travaillerai avec lui sur tout programme qui profite aux New-Yorkais. Si un programme nuit aux New-Yorkais, je serai aussi le premier à le dire», a promis l'élu, musulman né en Ouganda dans une famille indienne.

Donald Trump a soutenu son principal adversaire Andrew Cuomo, ex-gouverneur démocrate de l'Etat. Mais le 4 novembre, Zohran Mamdani l'a emporté avec plus de 50% des voix, avec une participation record de plus de 2 millions d'électeurs, du jamais vu depuis 1969. «Je lui accorde beaucoup de mérite pour cette campagne», a lancé Donald Trump sur Fox News, admettant sans rancune apparente que tous deux avaient «frappé un peu fort» l'un contre l'autre.

Le même piège qu'à Zelensky?

Pour le nouveau maire, la rencontre n'est pas sans risque, estime Lincoln Mitchell, politologue à l'Université Columbia. Il n'exclut pas un piège, comme celui tendu au président ukrainien Volodymyr Zelensky: «On pourrait voir (le vice-président JD) Vance venir le harceler», dit-il à l'AFP. Zohran Mamdani a lui minimisé l'enjeu, parlant d'une réunion d'"usage» avec le président, qui a menacé de couper des fonds fédéraux destinés à New York et envoyé la Garde nationale dans plusieurs bastions démocrates.

De nombreux politiciens se sont déjà fait insulter et humilier par le président américain. Photo: IMAGO/UPI Photo

Il a toutefois besoin de Donald Trump. «Pour Mamdani, beaucoup de choses qu'il veut faire à New York dépendront aussi de mesures prises au niveau fédéral», sur la sécurité et surtout l'économie, estime Garret Martin, professeur de relations internationales à l'American University. En attendant sa prise de fonction le 1er janvier, le futur maire tente aussi de rassurer ceux qui s'inquiètent de son inexpérience (son seul mandat est celui d'élu de quartier à l'assemblée de l'Etat de New York).

Après avoir choisi comme bras droit Dean Fuleihan, un haut fonctionnaire vétéran de la politique locale âgé de 74 ans, le démocrate a reconduit à la tête de la police Jessica Tisch, professionnelle au profil ferme, saluée pour avoir fait reculer la criminalité à New York. «Bien qu'il n'ait abandonné aucun de ses objectifs politiques, le fait que Zohran Mamdani conserve certains hauts responsables de l'administration (sortante), qu'il avait pourtant vertement critiquée, semble indiquer que sa révolution aura des garde-fous», juge Grant Reeher, professeur de politique à l'Université de Syracuse.