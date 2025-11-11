DE
Zohran Mamdani pris pour cible
Donald Trump instaure une semaine de l'anti-communisme

Donald Trump proclame une «semaine de l’anti-communisme», visant directement ses adversaires progressistes. Il attaque notamment Zohran Mamdani, nouveau maire de New York.
Publié: il y a 5 minutes
«Aujourd'hui de nouvelles voix répètent de vieux mensonges», a déclaré Trump dans un texte diffusé par la Maison Blanche.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a publié une proclamation établissant une semaine de «l'anti-communisme» aux Etats-Unis, un texte attaquant au passage ses adversaires progressistes. Ces proclamations, par lesquelles les présidents américains mettent en valeur des thématiques qui leur sont chères pour une journée ou une semaine, ont surtout une valeur de signal politique. La «semaine de l'anti-communisme» a ainsi eu lieu du 2 au 8 novembre, sur la base d'une proclamation signée le 7 novembre, alors qu'elle était donc presque finie.

Dénonçant «l'une des idéologies les plus destructrices de l'histoire», le républicain de 79 ans écrit, dans ce texte diffusé par la Maison Blanche: «Aujourd'hui de nouvelles voix répètent de vieux mensonges, en les déguisant sous des expressions telles que 'justice sociale' ou 'socialisme démocratique'», le courant dont se revendique Zohran Mamdani, élu maire de New York mardi dernier, le 4 novembre.

«Leur message reste le même: renoncez à vos libertés, faites confiance au pouvoir du gouvernement, et échangez l'espoir de la propriété pour le confort vide de la surveillance», affirme encore Donald Trump. Le président américain a déjà qualifié Zohran Mamdani de «communiste», et déclaré dans un discours, après l'élection de ce dernier, que les Américains faisaient face à un «choix entre le communisme et le bon sens».

Le futur maire de New York l'a défié publiquement le soir de sa victoire à l'élection municipale, en lançant: «Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, hé bien: 'montez le son!'».

