Après leur réunion du bureau ovale de vendredi après-midi (heure locale), Donald Trump et Zohran Mamdani se sont présentés ensemble devant la presse. Tous deux soulignent que l'entretien s'est bien déroulé. «Nous avons eu une grande rencontre», a même déclaré Trump.

La presse présente demande de quoi les deux ont parlé. Trump répond qu'ils ont notamment parlé du coût de la vie à New York. Mamdani ajoute que c'est un point important pour la population new-yorkaise. Les deux se montrent confiants. Et ce, bien que Trump ait encore qualifié Mamdani de communiste au préalable.

L'agenda de gauche déplaît à Donald Trump

Ce dernier a en effet promis à son électorat un contrôle des loyers, des bus gratuits et des structures d'accueil pour les enfants. Le financement doit être assuré par une augmentation de l'imposition des riches, ce qui déplaît manifestement à Trump.

De son côté, Mamdani avait déjà qualifié Trump de fasciste. Lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il soutenait toujours cette déclaration, Trump s'est interposé, a souri et a dit à Mamdani: «Tu peux dire que c'est plus facile comme ça».

Mamdani dit qu'il veut convaincre Trump d'apporter une aide concrète. De son côté, Trump reste sceptique, souligne son désaccord avec les revendications de gauche de Mamdani, mais loue sa franchise dans la conversation.

New York doit devenir plus sûre

Dans leurs déclarations, les deux hommes indiquent clairement que les divergences de fond subsistent. Mamdani voit dans cet entretien le signal que la politique progressiste a une voix. Trump profite de l'occasion pour mettre en garde contre les risques d'une politique urbaine de gauche. Néanmoins, Trump affirme que Mamdani sera un «grand maire».

Ce sur quoi ils s'accordent tous les deux, c'est qu'ils ne veulent que le bien de New York et de ses habitants. Donald Trump évoque également les «mauvaises personnes» dont on veut absolument se débarrasser. Il fait ainsi référence aux criminels et aux trafiquants de drogue. New York doit, selon lui, vouloir être plus sûre. «Peut-être veut-il se débarrasser de ces mauvaises personnes de manière encore plus urgente que je ne le veux», dit Trump.

Trump prend la défense de Mamdani

Le président américain se montre encore un peu plus conciliant lorsqu'un journaliste demande au futur maire pourquoi il a pris l'avion pour Washington. L'argument derrière la question est que le voyage aurait été plus écologique en train. Le président américain est intervenu en disant que Mamdani travaillait dur et que le trajet était très long. «Je vais te défendre», dit Trump à Mamdani.