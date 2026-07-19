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Possible arrestation?
Le clash entre Benjamin Netanyahu et Zohran Mamdani s'intensifie

Le maire de New York a évoqué la possibilité d’arrêter le Premier ministre israélien en raison du mandat d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui le vise. Le bureau de Netanyahu lui a répondu.
Publié: 21:17 heures
La CPI a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et contre l'humanité dans la bande de Gaza
Photo: IMAGO/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

Le bureau de Benjamin Netanyahu a dénoncé dimanche les propos du maire de New York Zohran Mamdani, qui a évoqué la possibilité d'arrêter le Premier ministre israélien lors de sa venue à l'Assemblée générale des Nations unies.

«Zohran Mamdani devrait plutôt se consacrer à réparer les dégâts que sa politique provoque à New York», a affirmé le cabinet du dirigeant israélien dans un message sur X.

«Comme (le procureur de la Cour pénale internationale, CPI) Karim Khan, Mamdani semble vouloir détourner l'attention de ses sottises en attaquant le dirigeant de l'Etat juif, seule démocratie au Moyen-Orient», a ajouté le bureau de Netanyahu. Karim Khan a été suspendu début juin en raison d'allégations d'agression sexuelle contre une membre de son équipe.

«C'est un criminel de guerre»

Dans un entretien publié samedi par le «New York Times», Zohran Mamdani avait estimé que «le Premier ministre Netanyahu a sa place à La Haye. C'est un criminel de guerre visé par un mandat d'arrêt» de la CPI.

Zohran Mamdani avait indiqué ne pas savoir s'il avait le pouvoir d'interpeller un dirigeant étranger, précisant être engagé dans des «discussions actives» avec les autorités new-yorkaises à ce sujet.

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«Tout ce que la loi m'autorise à faire à New York, c'est ce que nous ferons», a-t-il ajouté, alors que l'Assemblée générale des Nations unies, grand rendez-vous annuel des dirigeants du monde entier, se tient en septembre au siège de l'ONU à New York.

La CPI, basée à La Haye, a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et contre l'humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de l'offensive israélienne menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Pour le bureau de Benjamin Netanyahu, la CPI est «un tribunal d'opérette qui n'a aucune juridiction sur les Américains ou les Israéliens».

Benjamin Netanyahu ira à New York

Zohran Mamdani, issu de l'aile gauche du parti démocrate, avait déjà promis d'envoyer la police municipale pour exécuter des mandats d'arrêt contre les dirigeants recherchés par la CPI, notamment Benjamin Netanyahu et le président russe Vladimir Poutine.

Dès samedi, l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon avait accusé Zohran Mamdani d' «attiser l'hostilité et de faire les gros titres en s'en prenant à l'Etat d'Israël».

«Cela ne changera rien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra à New York, s'exprimera avec fierté devant l'Assemblée générale des Nations unies et affirmera devant le monde entier la vérité d'Israël ainsi que son droit inébranlable à défendre ses citoyens», avait-il ajouté sur X.


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