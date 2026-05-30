L'aéroport de Munich est actuellement en état d'urgence après une alerte au drone, l'ensemble du trafic aérien a été interrompu. Les deux pistes de décollage et d'atterrissage sont concernées, l'aéroport est complètement fermé.

L'aéroport de Munich est paralysé après une alerte au drone

L'aéroport de Munich est paralysé après une alerte au drone

Daniel Macher

Le trafic aérien est complètement interrompu à l'aéroport de Munich Franz Josef Strauss depuis samedi matin 9 heures. Les deux pistes de décollage et d'atterrissage sont touchées, rapporte le média «Bild».

La fermeture de l'aéroport aurait été déclenchée par un drone, observé dans les environs de l'aéroport. «Vers 9 heures, des pilotes ont fait une observation suspecte», confirme le porte-parole de la police, Stefan Bayer.

De nombreux agents de police sont déployés sur le site pour repérer d'autres indices éventuels sur la présence d'un drone. Le trafic aérien est interrompu jusqu'à nouvel ordre.

Développement suit