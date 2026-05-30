Les vols ont été suspendus pendant environ une heure samedi matin à l’aéroport de Munich après une observation présumée de drones signalée par deux pilotes. Les pistes ont été fermées par mesure de sécurité, avant une reprise du trafic à 10h05.

Le trafic aérien reprend à l'aéroport de Munich

Le trafic aérien reprend à l'aéroport de Munich

Pas de drone à l'horizon

AFP Agence France-Presse

Les vols ont été suspendus pendant environ une heure samedi à l'aéroport de Munich, en raison d'une observation présumée de drones, ont indiqué la police et les autorités aéroportuaires à l'AFP.

Deux pilotes ont signalé peu après 9 heures un incident suspect impliquant ce qui semblait être des drones, a indiqué un porte-parole de la police. «En coordination avec le contrôle aérien allemand, les autorités en charge de la sécurité ont ensuite décidé de fermer les piste», a-t-il déclaré.

Un hélicoptère de la police a été déployé et les agents de sécurité étaient en train de «clarifier la situation», a-t-il ajouté. Le trafic aérien a pu reprendre à 10H05, selon un porte-parole de l'aéroport. Une «fouille approfondie menée par les services d'urgence n'a révélé aucune menace» pour la sécurité publique, a souligné le porte-parole.