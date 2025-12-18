DE
FR

Patron parti, bureaux de Berlin fermés
Migros réorganise son business en Allemagne et supprime 72 emplois

Migros restructure sa filiale allemande Delica, entraînant ainsi la suppression de 72 emplois. Le géant orange ne vendra désormais qu'une seule marque de café dans ses supermarchés en Allemagne.
Publié: il y a 33 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Cette restructuration concerne la filiale allemande Delica, responsable notamment des activités café de Migros.
Milena Kälin

2025 a été l'année du changement pour Migros: le géant orange a décidé de miser sur ses supermarchés et se sépare de ses filiales spécialisées, comme Hotelplan ou Micasa. Une érosion qui touche aussi le secteur étranger: en Allemagne, Migros a opéré un démantèlement massif, selon des informations de Blick.

Il s'agit ici de la filiale industrielle Delica, responsable des marques de café et de snacks du détaillant. En Allemagne, Migros a licencié cette année près des trois quarts de son personnel. La faute à une réorientation, explique le géant orange.

Actuellement, 26 salariés restent employés par la filiale allemande, a confirmé Migros. Fin 2024, le rapport d'activité recensait encore 98 employés. Sur LinkedIn, plusieurs anciens cadres cherchent un nouvel emploi, touchés eux aussi par les suppressions, principalement dans les équipes de vente et de marketing.

Un nouveau chef pour 26 collaborateurs

L'ancien chef pour l'Allemagne Xerxes Shahparast a également dû partir et travaille depuis août pour la marque de café concurrente Segafredo Zanetti. Selon Migros, le profil d'exigences a changé. C'est pourquoi son rôle sera désormais assumé par Veith Bös.

«Nous nous sommes retirés du marché des cafés, chocolats et biscuits de marque dans les magasins physiques en Allemagne», explique un porte-parole de Migros. Cette décision était déjà à l'étude en 2024. Parmi les marques concernées figurent des marques de café comme Café Royal et Schwiizer Schüümli. Cette dernière est désormais produite par un autre torréfacteur suisse. Le chocolat de marque Frey n'est également disponible qu'en ligne en Allemagne. 

Seule les boules de café CoffeeB continuent d'être proposées par Migros dans les magasins allemands. «Les opérations CoffeeB avec Edeka sont gérées et livrées directement depuis la Suisse», précise le porte-parole. Le détaillant prévoit même d’étendre ce segment: «CoffeeB constitue l’un de nos piliers en Allemagne et, avec la Suisse, notre principal marché pour ce système de café innovant».

Un site en moins

Les clients allemands peuvent néanmoins commander des produits suisses via la boutique en ligne de Migros. Les 26 employés restants assurent la logistique et le service client.

Cette situation peut surprendre, car Migros a réalisé un chiffre d'affaires conséquent avec sa filiale allemande: en 2022, un an seulement après sa création, celui-ci s'élevait à 100 millions d'euros selon le «Lebensmittelzeitung». Entre-temps, Migros a exploité trois sites en Allemagne.

Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux. «Le site de Berlin a été fermé fin juillet 2025», précise le porte-parole. Les deux succursales de Müllheim et de Düsseldorf devraient toutefois continuer à être exploitées. Mais pour combien de temps? Cela semble désormais dépendre de l'essor de l'activité de CoffeeB en Allemagne.

