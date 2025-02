Migros ferme la plupart des magasins de bricolage Do it + Garden

Migros a réglé la vente de ses deux derniers marchés spécialisés. L'actuel CEO de Micasa reprend l'agencement intérieur. Pour Do it + Garden, le détaillant n'a pas trouvé de solution de succession globale. Cela a de graves conséquences pour les employés et les clients.

1/5 Les magasins de meubles Micasa ainsi que la marque restent en place. Photo: micasa.ch

Les employés Migros des marchés spécialisés Micasa et Do it + Garden ont dû attendre et se sont inquiété pendant 13 longs mois. Le géant orange a désormais pris une décision. Mardi matin, Migros a annoncé dans un communiqué de presse que Micasa avait été vendue. «Aucune solution de succession globale n'a pu être trouvée pour Do it + Garden, raison pour laquelle la plupart des magasins fermeront d'ici fin juin 2025.» De plus, la coopérative Migros Zurich ne prolongera pas le contrat de franchise avec Alnatura.

