Migros prévoit de finaliser la vente de ses magasins spécialisés d'ici le fin mars. Cette restructuration massive concerne environ 250 sites et 8000 employés, dont l'avenir d'un tiers reste incertain.

Hotelplan, Micasa, Do it + Garden,...

1/5 Les magasins de meubles Micasa ne correspondent plus aux stratégies long-termes de Migros.

Ulrich Rotzinger

Ce n'est plus qu'une question de jours. Au plus tard le 25 mars 2025, toutes les ventes des magasins spécialisés du groupe Migros seront bouclées, selon des informations obtenues par Blick auprès de l'entourage de la direction de Migros. Cette date coïncidera avec la présentation des résultats de l'exercice 2024. L'attention se portera alors sur l'année du centenaire du groupe, plutôt que, comme l'an dernier, sur les fermetures massives et la liquidation des enseignes spécialisées. À l'époque, le groupe Dutti avait secoué l’opinion publique avec une dépréciation de près d’un demi-milliard de francs.

Le processus de vente traîne en longueur

Si les dirigeants de Migros tiennent parole, l’incertitude prendra bientôt fin pour au moins 1000 collaborateurs. Alors que les employés d’Hotelplan connaissent déjà l’identité de leur nouveau propriétaire, ceux des enseignes spécialisées Micasa et Do it + Garden restent dans le flou depuis près de 13 mois.

Les clients sont également concernés, que ce soit par la fermeture d’une filiale dans leur région ou par son maintien sous une nouvelle direction. Début février 2024, Migros a dévoilé ses plans de vente concrets: environ 250 sites spécialisés et 8000 employés sont touchés par cette restructuration massive. A ce jour, l’avenir d’un tiers de ces sites demeure incertain.

Qu'adviendra-t-il du produit vaisselle culte Handy?

Rien n'a filtré jusqu'à présent sur les acheteurs potentiels des magasins d'ameublement Micasa et des magasins de bricolage Do-it. Chacun de ces deux formats compte environ 40 sites. On dit que seul Bauhaus s'intéresse aux magasins de bricolage. Outre les marchés spécialisés, le groupe Mibelle de l'industrie Migros est également en vente. C'est ici, par exemple, que le produit vaisselle culte Handy est fabriqué. Malgré la vente de l'entreprise, Migros veut continuer à le proposer dans son assortiment.

Mibelle, qui compte plus de 1600 collaborateurs selon son site Internet, comprend des entreprises et des usines aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en France et deux sites en Suisse. Le groupe sera probablement partiellement vendu. Reste à savoir si une conclusion de vente aura été actée lors de la conférence de bilan de fin mars.