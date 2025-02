Plus d'un an s'est écoulé depuis l'annonce de la vente par Migros et c'est le géant allemand Dertour qui s'empare d'Hotelplan Suisse. Les rivaux Kuoni, qui appartient à Dertour, et Hotelplan fusionnent ainsi en Suisse, mais pas sans conséquences.

1/2 C'est fait! Le nom Hotelplan peut disparaître des panneaux Migros. Photo: Sven Thomann

Jean-Claude Raemy

Plus d'un an après l'annonce de la vente d'Hotelplan, Migros a enfin vendu la mèche. La filiale de voyage Hotelplan, riche en traditions, est cédée à son concurrent, le géant allemand du voyage Dertour Group: la société mère de Dertour Suisse avec les marques Kuoni, Helvetic Tours et divers spécialistes. Migros n'a donc pas pu vendre l'entièreté d'Hotelplan comme prévu initialement.

Cette scission était attendue depuis un certain temps par les initiés de la branche. Dertour reprend (presque) l'ensemble du groupe Hotelplan, à l'exception d'Interhome. Chez ce dernier, c'est le portail de maisons de vacances Hometogo qui a frappé. Dertour assure donc les activités de tour-opérateur et Hometogo, les lucratives activités de location de vacances. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont une réservation en cours chez Hotelplan! Rien ne change pour eux.

Beaucoup d'argent pour Interhome

Hometogo a déboursé 150 millions de francs pour Interhome, auxquels s'ajoutent des paiements différés pouvant atteindre 85 millions de francs. Combien a coûté le reste du groupe Hotelplan? Les acteurs restent discrets sur ce prix d'achat.

Mais le deal ne devrait pas avoir coûté grand-chose à Dertour, même si le concurrent d'Hotelplan affiche un chiffre d'affaires potentiel de 1,527 milliard de francs, 225 millions pour Hotelplan Suisse, 915 millions pour Hotelplan Volume Tour Operating, 240 millions pour Hotelplan UK et 147 millions pour Hotelplan Business Travel. C'est une aubaine, même si, comme on le sait, 1+1 fait rarement 2 dans les fusions.

Si Dertour souhaite poursuivre le développement des secteurs d'activité d'Hotelplan, les experts estiment que Dertour Group s'engage uniquement pour une période limitée, à maintenir les activités et les équipes d'Hotelplan Group, malgré les chevauchements avec celles de Kuoni.

Ainsi, Migros n'apparaît pas comme un tueur d'emplois. C'est Dertour Suisse qui devra assumer ce rôle après une analyse approfondie des possibilités de synergie. On parle actuellement de «renforcement et de continuité» chez Hotelplan. Mais une telle démarche a-t-elle un sens?

L'Allemagne contrôle le marché suisse du voyage

La fusion recèle un certain nombre d'éléments explosifs. Le groupe Dertour fait partie du groupe Rewe, un grand groupe commercial comparable à Migros, mais qui tient à son activité de voyage.

En 2016, Rewe avait donné le feu vert à sa filiale de voyage pour le rachat de Kuoni Reisen AG, c'est-à-dire le cœur du groupe Kuoni. Ce dernier était jusqu'alors le premier tour-opérateur suisse et est resté jusqu'à aujourd'hui le grand rival d'Hotelplan. Avec Kuoni et Tui Suisse – issu de l'ancienne entreprise Imholz Reisen – tous deux en mains allemandes, Hotelplan était le seul grand tour-opérateur qui restait encore entièrement en mains suisses. C'est désormais de l'hisoire ancienne.

Le titre de plus grand voyagiste entièrement suisse en termes de chiffre d'affaires est dorénavant convoité par Globetrotter Group à Berne et par l'entreprise argovienne Knecht Reisen. Tous deux ne sont pas actifs dans le secteur des vacances balnéaires de masse. Avec 20 ans de retard, la Suisse a subi le même sort que l'Autriche: tous les grands voyagistes sont en mains allemandes.

La fin des agences de voyage?

Il y a quelques années encore, une fusion entre Kuoni et Hotelplan était aussi impensable qu'une fusion entre les clubs de football GC et FCZ. Mais la réalité est là: un groupe de voyage suisse ne peut plus s'imposer dans le secteur des vacances balnéaires au niveau européen ou mondial.

Peut-être aurait-il suffi de ratisser le lucratif marché suisse? Toutefois, ce n'est pas un segment en croissance. Selon la Fédération suisse du voyage, trois quarts des Suisses organisent eux-mêmes leur voyage. Ils réservent les vols et les hôtels directement ou via de grandes plateformes de réservation basées à l'étranger. Toujours est-il que même avec une fusion des géants Kuoni et Hotelplan, il n'y a pas de position dominante sur le marché et la Commission de la concurrence ne devrait pas mettre d'obstacle à l'opération.

Des filiales devront fermer leurs portes

C'est surtout pour les employés des filiales que la situation risque d'être désagréable. Comme lors de la fusion entre UBS et Credit Suisse, il existe de nombreux doublons chez Kuoni et Hotelplan, c'est-à-dire des filiales des deux entreprises sur le même site. Le groupe Dertour exploite en Suisse plus de 80 agences de voyages sous les marques Kuoni, Helvetic Tours et Rewi, Hotelplan Suisse exploite 82 filiales sous les marques Hotelplan et Travelhouse. Sur ces 162 filiales, 60 à 80 devraient être sur la sellette et fermer à moyen terme. En effet, Kuoni et Hotelplan évoluent en grande partie dans le même segment au lieu de se compléter judicieusement.

Dans le domaine du tour-operating, c'est-à-dire de la production proprement dite de voyages (les filiales ne sont généralement que des points de vente), il existe de nombreux recoupements. Sur les presque 800 collaborateurs des deux unités Hotelplan reprises, beaucoup doivent s'attendre à être licenciés après l'expiration du délai de grâce.

Interrogés par Blick, Dertour et Migros affirment toutefois à l'unisson qu'aucun programme de suppression de postes n'est prévu. «Hotelplan Group présente une excellente adéquation stratégique pour le groupe Dertour et constitue un excellent complément à l'offre touristique existante.» L'entreprise souhaite continuer à développer ensemble les processus commerciaux et les offres.

Des inquiétudes restent

Nous verrons bien ce qu'il en sera dans un an. Le voyagiste continuera-t-il à employer les chefs d'Hotelplan Group? Ou comment compte-t-il agrandir la marque? Ce n'est plus le problème de Migros.

Migros reste sobre sur la future structure de management: «La direction du groupe Hotelplan reste responsable de ses affaires courantes jusqu'au closing.» Les structures de management du futur groupe Hotelplan ne seront communiquées qu'ultérieurement. HomeToGo ne souhaite pas modifier l'équipe de direction actuelle d'Interhome.

Pour les collaborateurs suisses d'Hotelplan, l'avenir immédiat est un peu plus clair, mais les inquiétudes ne devraient pas disparaître pour autant.