La tension est vive
Trump menace Maduro de conséquences «incalculables» s'il refuse de reprendre des migrants

Donald Trump menace le Venezuela de lourdes conséquences s'il ne récupère pas des migrants qu'il accuse d'avoir été poussés vers les Etats-Unis. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays.
Publié: 20.09.2025 à 23:06 heures
Maduro et Trump ont des relations tendues.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé samedi le Venezuela de conséquences «incalculables» s'il ne récupérait pas des «prisonniers et internés des hôpitaux psychiatriques» que le président américain accuse d'avoir été «poussés» vers les Etats-Unis par ce pays, avec lequel la tension monte depuis plusieurs semaines.

«Nous voulons que le Venezuela accepte immédiatement tous les prisonniers et internés d'hôpitaux psychiatriques (...) que les dirigeants vénézuéliens ont poussé de force vers les Etats-Unis», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Il a ajouté, en lettres capitales: «Faites-les dégager de notre pays immédiatement, sinon le prix que vous paierez sera incalculable.»

Pression vive entre les deux pays

Donald Trump, qui a engagé les Etats-Unis dans une lutte implacable contre l'immigration illégale en multipliant les expulsions, a récemment fait monter la pression diplomatique et militaire sur le Venezuela.

Les Etats-Unis ont déployé, officiellement pour une opération antidrogue, plusieurs bâtiments de guerre dans les Caraïbes et dix avions de combat F-35 à Porto Rico, territoire de la région rattaché aux Etats-Unis.

Washington accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les Etats-Unis, et a annoncé avoir récemment détruit plusieurs bateaux de «narcoterroristes».

Caracas dément vigoureusement ces accusations et, en réponse au déploiement américain considéré comme une «menace militaire», Caracas a lancé des exercices militaires sur l'île caribéenne de La Orchila, à environ 65 kilomètres du continent vénézuélien. Nicolas Maduro, au pouvoir non reconnu par les Etats-Unis, a dénoncé «un plan impérial visant à un changement de régime» pour «voler le pétrole» du pays, son ministre de la Défense y voyant une «guerre non déclarée».

