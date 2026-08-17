Le navire de SOS Méditerranée a sauvé 55 migrants, dont huit femmes et neuf enfants, lundi matin dans la zone de sauvetage maltaise. Ces personnes dérivaient depuis trois jours sur une embarcation pneumatique surchargée.

Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants en mer

Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants en mer

AFP Agence France-Presse

Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Ces personnes dérivaient à bord d'une embarcation pneumatique surchargée après trois jours en mer, a affirmé lundi l'ONG à Genève. Le sauvetage a eu lieu dans la matinée. Parmi ces migrants figurent huit femmes et neuf enfants.

Depuis début janvier, près de 880 personnes sont décédées en Méditerranée centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce chiffre a augmenté d'un quart par rapport à la même période l'année dernière, alors que le nombre de migrants diminue en raison de politiques plus strictes.