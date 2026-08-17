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Drame évité de justesse
Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants en mer

Le navire de SOS Méditerranée a sauvé 55 migrants, dont huit femmes et neuf enfants, lundi matin dans la zone de sauvetage maltaise. Ces personnes dérivaient depuis trois jours sur une embarcation pneumatique surchargée.
Publié: il y a 59 minutes
Depuis janvier, 880 personnes sont décédées dans la mer Méditerranée centrale.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Ces personnes dérivaient à bord d'une embarcation pneumatique surchargée après trois jours en mer, a affirmé lundi l'ONG à Genève. Le sauvetage a eu lieu dans la matinée. Parmi ces migrants figurent huit femmes et neuf enfants.

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Depuis début janvier, près de 880 personnes sont décédées en Méditerranée centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce chiffre a augmenté d'un quart par rapport à la même période l'année dernière, alors que le nombre de migrants diminue en raison de politiques plus strictes.

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