AFP Agence France-Presse
Le navire de SOS Méditerranée a secouru 55 migrants dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Ces personnes dérivaient à bord d'une embarcation pneumatique surchargée après trois jours en mer, a affirmé lundi l'ONG à Genève. Le sauvetage a eu lieu dans la matinée. Parmi ces migrants figurent huit femmes et neuf enfants.
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Depuis début janvier, près de 880 personnes sont décédées en Méditerranée centrale, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce chiffre a augmenté d'un quart par rapport à la même période l'année dernière, alors que le nombre de migrants diminue en raison de politiques plus strictes.
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