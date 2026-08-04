Deux migrants nord-africains ont été secourus mardi près de Majorque après deux semaines à la dérive en Méditerranée. Selon eux, 17 compagnons de voyage sont morts en mer, déclenchant des recherches intensives.

Deux migrants secourus aux Baléares après 14 jours à la dérive

Deux migrants secourus aux Baléares après 14 jours à la dérive

AFP Agence France-Presse

Deux migrants ont été secourus mardi après avoir passé deux semaines à la dérive en mer Méditerranée en tentant de rejoindre les îles Baléares, ont annoncé les autorités espagnoles, qui poursuivent les recherches de 17 personnes ayant voyagé à bord de leur embarcation et péri en route, selon les survivants. Cette annonce intervient quelques jours après la crise migratoire inédite à Ceuta, où 50'000 migrants ont pénétré dans cette enclave espagnole en Afrique du Nord, avant de rebrousser chemin, pour la très grande majorité, et de rentrer au Maroc, pays frontalier.

Les deux hommes originaires d'Afrique du Nord ont été secourus vers 03h00 du matin (01h00 GMT), à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Majorque, a indiqué dans un communiqué la préfecture des îles Baléares. Ils ont été transportés à l'hôpital, souffrant «de déshydratation et de malnutrition», précise cette source.

«Crise inhumaine»

D'après leur récit, relayé par la préfecture, leur bateau de fortune dérivait depuis 15 jours et 17 personnes qui voyageaient avec eux ont péri en route. «Il n'existe aucune trace de ces autres personnes, en dehors du témoignage de ses deux occupants», a précisé à l'AFP une porte-parole de la préfecture.

Les secours maritimes ont de leur côté déployé un hélicoptère pour fouiller la zone où les deux migrants ont été retrouvés. «La face la plus inhumaine de la crise migratoire frappe une nouvelle fois les îles Baléares», a déploré sur X la présidente régionale Marga Prohens, du Parti populaire (droite conservatrice).

Elle a appelé le gouvernement central à Madrid, de gauche, à élaborer «un plan spécifique pour faire face à l'urgence migratoire que connaissent les îles Baléares». Cet archipel méditerranéen, destination touristique prisée qui comprend les îles de Majorque, Minorque et Ibiza, est devenu une route de plus en plus empruntée par les migrants partant d'Afrique du Nord, en particulier d'Algérie, dans leurs tentatives pour rejoindre l'Europe.



