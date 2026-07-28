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Disparition du vol MH370
Le procès en appel de la Malaysia Airlines s'ouvre à Pékin

Le procès en appel de la Malaysia Airlines s'est ouvert mardi à Pékin. Douze ans après, les proches des passagers chinois du vol MH370 continuent de réclamer justice.
Publié: 15:07 heures
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Le procès en appel de la Malaysia Airlines s'est ouvert mardi à Pékin.
Photo: AP Photo/Vincent Thian
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ATS Agence télégraphique suisse

Des proches de passagers chinois du vol MH370, disparu mystérieusement il y a 12 ans, ont demandé mardi des comptes à Malaysia Airlines, à l'ouverture à Pékin d'un procès en appel de la compagnie. Le 8 mars 2014, un Boeing 777 du transporteur aérien, qui reliait la capitale malaisienne Kuala Lumpur à Pékin, disparaissait des écrans radars avec à son bord 239 personnes, dont une majorité de Chinois.

Les passagers, l'épave et les boîtes noires n'ont jamais été retrouvés. C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile. En décembre 2025, un tribunal de Pékin avait condamné Malaysia Airlines à verser 2,9 millions de yuans (351'000 francs) à huit familles de passagers chinois. Déçues notamment par l'absence de réponses sur le fond, deux d'entre elles avaient interjeté appel.

«En 12 ans, personne ne s'est jamais excusé auprès de nous. Je ressens une colère immense», souligne mardi Li Eryou, dont le fils était à bord de l'avion. «C'est une affaire internationale (...) Mais le juge de première instance, lui, l'a traitée comme un simple accident de transport en Chine (...) C'est pourquoi le montant des indemnités est très faible» comparé aux standards habituels, affirme-t-il.

Plusieurs théories avancées

Plusieurs théories ont été avancées pour la disparition de l'avion: suicide du pilote, détournement, tir de missile américain ou encore accident technique ayant privé l'équipage d'oxygène, l'avion poursuivant en pilotage automatique jusqu'à épuisement du carburant avant de s'abîmer en mer.

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«La raison principale de cette procédure en appel, c'est que le tribunal (...) n'a pas mené une enquête approfondie sur les faits, et qu'il n'a pas relevé ni critiqué l'inaction de Malaysia Airlines» depuis 2014, déclare à l'AFP Jiang Hui, dont la mère était dans l'avion et qui représente les familles chinoises. «Il s'est contenté de statuer sur le montant des indemnités».

Des ressortissants de 14 pays se trouvaient dans l'avion. La Malaisie a annoncé le mois dernier la prolongation jusqu'au 30 juin 2027 des nouvelles recherches menées par la société privée d'exploration Ocean Infinity.

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