239 passagers à bord
Les recherches du vol MH370 disparu reprendront fin décembre

La Malaisie annonce la reprise des recherches du vol MH370 fin décembre 2025. Ocean Infinity mènera l'opération dans une zone ciblée de l'océan Indien, avec un contrat de 70 millions de dollars. Le Boeing 777 a disparu en 2014 avec 239 personnes à bord.
Publié: 09:35 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Une cérémonie organisée par les familles des passagers disparus pour le 10e anniversaire de la disparition de l'avion, le 3 mars 2024.
Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines reprendront fin décembre, a annoncé mercredi le ministère malaisien des Transports, plus de 11 ans après la disparition de l'avion qui devait relier Kuala Lumpur à Pékin.

«Les recherches en eaux profondes pour retrouver l'épave du vol MH370 de Malaysia Airlines reprendront le 30 décembre 2025», a-t-il indiqué dans un communiqué. La société britannique d'exploration maritime Ocean Infinity mènera les recherches «dans une zone ciblée jugée comme présentant la plus forte probabilité de localisation de l'avion», a précisé le ministère.

Le Boeing 777 a disparu des écrans radar le 8 mars 2014, alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin. Au total, 239 personnes se trouvaient à bord, dont 153 Chinois, ainsi qu'une quarantaine de Malaisiens et des passagers de 13 autres nationalités dont quatre Français, des Australiens, des Indiens, des Américains et des Néerlandais.

Malgré les recherches entreprises dans l'océan Indien après la catastrophe, considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'aviation, l'appareil n'a jamais été retrouvé. Ocean Infinity, spécialisée dans la robotique marine, avait déjà tenté de retrouver l'avion en 2018, sans succès.

Contrat à 70 millions de dollars

Le 13 décembre, le gouvernement malaisien «a accepté sur le principe la proposition d'Ocean Infinity» de poursuivre les investigations «dans une nouvelle zone estimée à 15'000 kilomètres carrés dans le sud de l'océan Indien». Les recherches avaient été interrompues en avril en raison des condition météo. Le montant du contrat conclu entre le gouvernement malaisien et Ocean Infinity s'élève à 70 millions de dollars, mais la somme ne sera versée que si la société retrouve l'avion aux termes de l'accord portant sur 18 mois.

Auparavant, des recherches infructueuses avaient été dirigées par l'Australie pendant trois ans, jusqu'en janvier 2017. La disparition du Boeing a longtemps fait l'objet de nombreuses théories, notamment une évoquant un acte délibéré du pilote Zaharie Ahmad Shah, un professionnel expérimenté alors âgé de 53 ans.

Un rapport de 495 pages rendu public par la Malaisie en 2018 a mis en exergue les défaillances du contrôle aérien et relevé que la trajectoire de l'avion avait été modifiée manuellement, mais ce rapport n'a abouti à aucune conclusion définitive. Dans ce document, les enquêteurs refusent d'exclure la possibilité que quelqu'un d'autre que les pilotes aient détourné l'appareil.

Les proches des passagers disparus lors de ce vol continuent d'exiger des réponses de la part des autorités malaisiennes. En mars, les familles des passagers chinois se sont rassemblées à Pékin devant les bureaux du gouvernement et l'ambassade de Malaisie.


