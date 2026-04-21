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Opération antidrogue suspecte
Le Mexique enquête sur la mort de deux agents américains

Deux agents américains et deux fonctionnaires mexicains ont trouvé la mort dans un accident lors d'une opération antidrogue à Chihuahua. Le parquet mexicain enquête sur d'éventuelles violations de la sécurité nationale.
Publié: il y a 45 minutes
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum au Palais national de Mexico, le 28 novembre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a indiqué mardi que le parquet fédéral enquêtait sur de potentielles violations de la sécurité nationale, après la mort de deux employés du gouvernement américain dans l'Etat de Chihuahua (nord) lors d'une opération antidrogue.

Selon le procureur de Chihuahua, deux employés de l'ambassade des Etats-Unis ont été tués dans un accident de la route après avoir participé vendredi et samedi à un raid contre six laboratoires clandestins de drogues synthétiques à Morelos, une municipalité de cet Etat.

«Nous enquêtons sur ce que ces personnes faisaient et pour quelle agence elles travaillaient», a déclaré Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse matinale. «Nous n'étions pas au courant» d'une opération antidrogue conjointe , avait-elle déclaré lundi.

Deux fonctionnaires antidrogue mexicains sont également décédés dans le même accident, lorsque la voiture a dérapé et a plongé dans un ravin, selon le procureur. L'ambassade des Etats-Unis au Mexique avait simplement rendu hommage aux victimes sur X, rappelant «les risques auxquels sont confrontés ces fonctionnaires mexicains et américains qui se consacrent à la protection de nos communautés».

Des relations tendues

Selon Claudia Sheinbaum, «il y avait une opération conjointe» entre le gouvernement de l'Etat de Chihuahua et des agents américains, et par conséquent les autorités fédérales «devront envisager des sanctions appropriées» si ces agents agissaient sans autorisation sur le sol mexicain.

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«Toute activité menée par des agences américaines sur notre territoire» doit respecter les lois mexicaines en matière de sécurité nationale et être autorisée par le gouvernement fédéral, a-t-elle souligné. La présidente a cependant tenu à préciser qu'«il y a de la communication» en matière de coopération sécuritaire et que «cela fonctionne très bien».

Le Mexique fait face à des pressions croissantes de l'administration du président américain Donald Trump pour mener des opérations contre le crime organisé au Mexique, et Claudia Sheinbaum a répété à plusieurs reprises qu'elle ne tolèrerait aucune opération américaine sur son sol.


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