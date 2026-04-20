ATS Agence télégraphique suisse
Une Canadienne a été tuée par balles lundi sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacan, attraction touristique majeure au Mexique, par un homme qui s'est ensuite suicidé, ont annoncé les autorités.
Quatre personnes blessées
Quatre autres personnes ont été blessées par arme à feu lors de cette fusillade, a indiqué Cristobal Castañeda, le ministre de la Sécurité de l'Etat de Mexico (centre) où se trouvent les pyramides.
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