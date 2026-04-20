Une Canadienne a été tuée par balles lundi sur le site des pyramides de Teotihuacan au Mexique. Quatre autres personnes ont été blessées avant que le tireur ne se suicide, selon les autorités locales.

Fusillade sur un site archéologique au Mexique

Fusillade sur un site archéologique au Mexique

Une morte et quatre blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Une Canadienne a été tuée par balles lundi sur le site archéologique des pyramides de Teotihuacan, attraction touristique majeure au Mexique, par un homme qui s'est ensuite suicidé, ont annoncé les autorités.

Quatre personnes blessées

Quatre autres personnes ont été blessées par arme à feu lors de cette fusillade, a indiqué Cristobal Castañeda, le ministre de la Sécurité de l'Etat de Mexico (centre) où se trouvent les pyramides.