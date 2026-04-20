Quatre agents antidrogue, dont deux liés à l'ambassade des Etats-Unis, sont morts dans un accident au nord du Mexique après une opération contre le narcotrafic. Ils revenaient d'un raid sur six laboratoires de drogues synthétiques à Chihuahua.

Quatre agents antidrogue, dont deux Américains, tués dans un accident au Mexique

Quatre agents antidrogue, dont deux Américains, tués dans un accident au Mexique

AFP Agence France-Presse

Quatre fonctionnaires antidrogue, dont deux employés par l'ambassade des Etats-Unis, ont été tués dans un accident de la route dans le nord du Mexique alors qu'ils revenaient d'une vaste opération contre le narcotrafic, a annoncé dimanche le parquet. Ces agents avaient participé vendredi et samedi à un raid contre six laboratoires clandestins de drogues synthétiques à Morelos, dans l'Etat de Chihuahua (nord), au terme d'une enquête de trois mois, a indiqué lors d'une conférence de presse le procureur de cet Etat, César Jauregui.

Selon lui, le véhicule des victimes, qui était à la tête d'un convoi officiel de cinq voitures, a dérapé et a plongé dans un ravin. Les deux Américains étaient des «officiers instructeurs» qui «réalisaient des tâches d'entraînement» dans le cadre de la coopération antidrogue entre Washington et Mexico, a-t-il dit.

«Cette tragédie nous rappelle de manière solennelle les risques auxquels sont confrontés ces fonctionnaires mexicains et américains qui se consacrent à la protection de nos communautés», a réagi sur X l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico, Ronald Johnson, en rendant hommage aux victimes. Sous la pression de l'administration du président américain Donald Trump, le Mexique a renforcé ces derniers mois sa coopération antidrogue avec les Etats-Unis et extradé des dizaines de narcotrafiquants vers son voisin du nord.