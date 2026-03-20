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Prudence pour les touristes
Une tempête va s'abattre sur les Canaries et ruiner le week-end

Les conditions météorologiques aux îles Canaries seront extrêmes ces prochains jours. Une tempête va balayer l'archipel: les touristes à La Palma, Tenerife et Gran Canaria sont priés de rester à l'abri.
Publié: 19:13 heures
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Dernière mise à jour: 19:26 heures
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Les prévisions de précipitations indiquent les régions qui seront les plus touchées par la tempête Thérèse.
Photo: Wetter.de
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Wiebke Köhne

Au lieu d'une promenade sur la plage, il faudra se contenter du hall de l'hôtel! Une grosse déconvenue pour les touristes qui voulaient profiter du soleil sur les îles paradisiaques espagnoles. Pendant tout le weekend, une tempête venue de l'Atlantique apportera des vents forts et des «averses torrentielles», nous explique le météorologue Klaus Marquardt.

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Les îles les plus touchées par la tempête sont La Palma, Tenerife et Gran Canaria. Situées à l'extrémité sud-ouest de l'archipel des Canaries, elles se trouvent directement sur la trajectoire de la tempête Thérèse. Des précipitations de 200 à 300 litres de pluie au mètre carré sont attendues.

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Mais ce n'est pas tout: en plus de ces énormes masses d'eau, de violentes rafales de vent devraient balayer les îles. Sur les côtes, les vagues pourront atteindre jusqu'à cinq mètres de haut.

Prudence pour les touristes

Les services météorologiques espagnols mettent en garde la population contre les intempéries. Selon Klaus Marquardt, la topographie des îles présente plusieurs dangers. Lorsque les nuages se dégonflent au-dessus des montagnes volcaniques, l'eau s'écoule en torrents vers la vallée. Par conséquent, le risque de coulées de boue et d'inondations est élevé.

Puisque de nombreuses régions touristiques se trouvent précisément dans ces zones à risque, la prudence est de mise. Il est absolument déconseillé aux touristes de s'y aventurer imprudemment. Alors que les vacances de Pâques approchent, la solidité des routes face aux intempéries pose question. 

En plus des îles Canaries, une partie des Açores est également touchée par la tempête. Madère subit aussi de fortes pluies et, sur son flanc nord-ouest, des vagues peuvent atteindre jusqu'à huit mètres de hauteur. Mais bonne nouvelle: après le week-end, le pire sera passé. Il faudra toutefois faire preuve de patience, car dans de nombreux endroits, le temps ne redeviendra vraiment sec que dans le courant de la semaine prochaine.

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