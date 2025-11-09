Danger à Tenerife Une vague géante emporte des passants sur le quai

Trois personnes sont mortes et quinze autres ont été blessées samedi sur l'île de Tenerife. Inconscients face aux vagues déferlantes, de nombreux touristes ont ignoré les avertissements et franchi des barrières de sécurité.

Publié: 10:06 heures