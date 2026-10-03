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Hausse du niveau de la mer
Une onde océanique géante va frapper la Californie

Le niveau de la mer en Californie devrait monter de 30 cm dans les jours à venir, à cause d’une onde de Kelvin amplifiée par El Niño. Ce phénomène pourrait aggraver les risques d’inondations et d’érosion des côtes.
Publié: il y a 24 minutes
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Cette onde de Kelvin peut augmenter le risque d'inondations et d'érosion des plages, selon les spécialistes.
Photo: Dukas
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ATS Agence télégraphique suisse

Le niveau de la mer en Californie devrait augmenter d'une trentaine de centimètres dans les prochains jours en raison d'une onde océanique géante qui doit s'abattre sur la côte ouest. Cette vague n'est ni surfable ni visible à l'oeil nu.

Appelé «onde de Kelvin», ce phénomène est dopé par El Niño, événement climatique qui revient tous les deux à sept ans et apporte sécheresses, inondations et températures records dans le monde entier. Il s'agit d'une masse d'eau chaude, qui agit telle des pulsations sous la surface de l'océan et déferle sur plusieurs milliers de kilomètres le long des côtes. Il devrait aller jusqu'en Alaska.

Selon Dillon Amaya, océanographe à l'université de Caroline du Nord, combinée à d'autres phénomènes comme «les tempêtes, les fortes houles ou les marées», cette onde de Kelvin peut augmenter le «risque d'inondations et d'érosion des plages».

Chaque augmentation de 5 à 10 centimètres du niveau de l'eau «double pratiquement le risque d'inondations», explique le chercheur. Ces dernières semaines, certaines zones du sud de la Californie ont déjà été frappées par de fortes tempêtes.

Cause et symptôme d'El Niño

«L'onde de Kelvin est à la fois une cause et un symptôme d'El Niño», précise Dillon Amaya. Elle naît dans les eaux côtières indonésiennes, quand les alizés faiblissent et «retiennent une quantité considérable d'eau très chaude dans le Pacifique équatorial occidental, car ils exercent une pression sur les eaux de surface», ajoute-t-il. Et si les vents faiblissent trop longtemps, cette masse d'eau chaude peut se déplacer de l'Indonésie jusqu'à l'Amérique du Sud, puis remonter le long de la côte ouest américaine.

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Lorsque l'onde de Kelvin équatoriale atteint l'Amérique du Sud, elle se transforme en onde côtière, qui se propage à la fois vers le nord et le sud le long des continents. A mesure que l'onde progresse dans le Pacifique le long des côtes, elle empêche l'eau froide qui remonte habituellement des profondeurs de remonter à la surface, faisant ainsi augmenter la température.

C'est précisément ce réchauffement des océans qui est appelé El Niño. «Ces ondes de Kelvin constituent donc, à bien des égards, le moteur d'El Niño. Elles contribuent à son développement et à sa maturation au fil des mois», explique Dillon Amaya.

La vague qui se dirige vers la Californie se trouve au nord de Cabo, au Mexique, dans le golfe de Californie. Elle se déplace à environ 10 km/h. Elle devrait atteindre San Diego la semaine prochaine, précise l'océanographe.

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