Le désert d'Atacama, l'un des plus arides au monde, s'est métamorphosé en un tapis floral spectaculaire après des pluies records en juillet 2026 liées à El Niño, attirant des touristes émerveillés.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Des pluies exceptionnelles causées par El Niño ont métamorphosé le désert d'Atacama au Chili en un immense tapis de fleurs, un phénomène naturel rare qui culminera en octobre sur 15'000 hectares. Cet événement attire de nombreux touristes venus admirer les paysages colorés.

Les précipitations hivernales ont atteint des niveaux records, dépassant 180 mm dans certaines zones. Elles ont activé la germination de graines enterrées, révélant environ 200 espèces de fleurs, dont des suspiros blancos et des patas de guanaco.

Les pluies torrentielles entre le 16 et le 22 juillet ont aussi causé 13 morts et gravement endommagé 4000 logements. Malgré ces dégâts, le désert fleuri est perçu comme une richesse patrimoniale et une démonstration unique de biodiversité par les experts chiliens.

AFP Agence France-Presse

Des pluies exceptionnelles provoquées par El Niño dans le nord du Chili ont transformé le désert d'Atacama en un vaste tapis de fleurs, ce qui pourrait constituer l'un des épisodes de «désert fleuri» les plus importants jamais observés. Sous le sol de ce désert, l'un des plus arides du globe, se cachent les graines et bulbes d'environ 200 espèces, qui attendent les précipitations pour germer. Parmi ces espèces, des suspiros blancos et des patas de guanaco, qui teintent de violet de vastes étendues.

Les touristes arrêtent leurs véhicules au bord de la route pour prendre des photos de ce paysage transformé, qui peut inclure un arc-en-ciel mêlé au rouge intense du coucher du soleil. Le désert fleuri, qui s'étend entre dunes et plaines, est «plus que des fleurs», note auprès de l'AFP César Pizarro, chef de la section de conservation de la biodiversité de la Corporation nationale forestière chilienne (Conaf) dans l'Atacama.

Les abeilles pollinisent les plantes, tandis que les coléoptères se nourrissent de leurs restes et enrichissent le sol de leurs excréments, riches en azote et en phosphore, explique-t-il. «Bien qu'il existe plusieurs déserts qui fleurissent lorsqu'il pleut, l'ampleur territoriale et la diversité d'espèces qui existent ici sont uniques», note César Pizarro.

Les pluies de cet hiver austral ont dépassé les 180 millimètres en certains points de la région, «des niveaux très élevés qui n'avaient jamais été enregistrés» auparavant, explique l'expert. L'eau a pénétré plus profondément dans le sable et a activé davantage de vie. Selon la Conaf, le désert fleuri, comme on appelle cet événement naturel, atteindra cette année son apogée en octobre, sur environ 15'000 hectares.

«Une fierté»

«Le phénomène El Niño cette année, bien qu'il suscite une grande préoccupation (...) en raison des impacts qu'il provoque dans de nombreux endroits, génère aussi de la vie ou active la vie», souligne César Pizarro. Une forte évaporation de l'eau dans le Pacifique, au large du Pérou, a provoqué des pluies torrentielles dans le nord du Chili entre le 16 et le 22 juillet, rappelle-t-il. Ces pluies ont fait 13 morts et détruit ou gravement endommagé environ 4000 logements, selon les autorités.

El Niño, une variation naturelle du climat qui se produit tous les deux à sept ans, élève les températures de surface au centre et à l'est du Pacifique équatorial, ce qui entraîne des changements mondiaux dans les vents et les précipitations, ainsi que des conditions météorologiques erratiques. «Pour notre pays, le désert fleuri est une fierté, il fait partie de notre patrimoine», déclare César Pizarro au milieu de pousses jaunes se dressant dans le sable.