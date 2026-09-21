La Californie a déclaré l’état d’urgence face à l’arrivée d’El Niño sur la côte ouest américaine. Le phénomène climatique pourrait provoquer de violentes tempêtes et des inondations.

Le gouverneur de Californie a déclaré lundi l’état d’urgence face à l’arrivée du phénomène climatique El Niño sur la côte ouest américaine, qui s’annonce dévastateur. Selon les prévisions, la région pourrait être touchée par des tempêtes violentes et destructrices, avec un risque de fortes marées susceptibles de provoquer des inondations.

«Cette mesure vise à apporter aux collectivités le soutien dont elles ont besoin, à donner aux autorités les moyens d’accomplir leur mission et à rassurer les familles en leur montrant que leur État est prêt», a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

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Cette intervention procédurale a par exemple pour but de prévoir du matériel de lutte contre les inondations, comme des sacs de sable et des pompes. Cela permet également à la Garde nationale de Californie de se préparer à mener des opérations de recherche, de sauvetage, d’ingénierie et de logistique, ont fait savoir les autorités.

De plus en plus fort

Synonyme de sécheresses, d’inondations et de températures record dans le monde, le phénomène El Niño est une variation naturelle du climat qui revient tous les deux à sept ans. Il a continué de se renforcer en août et a désormais 75% de chances de devenir le plus puissant jamais enregistré, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Dans le passé, El Niño a provoqué ou intensifié des sécheresses et des risques d’incendie dans certaines régions de l’Amazonie, d’Amérique centrale, d’Indonésie et d’Australie, des perturbations de la mousson en Inde ou encore des pluies diluviennes dans l’est de l’Afrique.

Ce phénomène vient s’ajouter aux conséquences du changement climatique causé par les activités humaines, en favorisant notamment les événements météorologiques extrêmes. L’année qui suit El Niño, la chaleur emmagasinée dans l’océan se libère dans l’atmosphère, contribuant généralement à augmenter les températures mondiales. De nombreux climatologues prédisent donc que l’année 2027 sera la plus chaude jamais enregistrée.