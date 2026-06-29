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Mise à jour historique
WhatsApp introduit le nom d'utilisateur à la place du numéro de téléphone

WhatsApp va bientôt permettre à ses utilisateurs de communiquer sans dévoiler leur numéro de téléphone. La messagerie de Meta introduit des noms d'utilisateur, une nouveauté présentée comme un renforcement de la confidentialité et déployée progressivement.
Publié: il y a 28 minutes
En raison du grand nombre d'utilisateurs de WhatsApp, de nombreuses personnes ne pourront pas obtenir le pseudo de leur choix.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta, va prochainement permettre à ses utilisateurs de communiquer sans partager leur numéro de téléphone, en introduisant lors d'une prochaine mise à jour l'usage de noms, a annoncé l'entreprise lundi.

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Cette évolution signifie que les numéros de téléphone ne seront plus partagés automatiquement lors d'ajout sur des discussions de groupe ou lors de l'envoi d'un premier message à une personne ou à une entreprise, a précisé dans un communiqué WhatsApp.

Selon la messagerie, il s'agit d'une «fonctionnalité de confidentialité». Afin de contacter quelqu'un, il sera donc nécessaire de connaître son nom d'utilisateur, a expliqué l'entreprise. En raison du très grand nombre d'inscrits, plus de 3 milliards de personnes revendique WhatsApp, de nombreux utilisateurs devraient ne pas obtenir leur premier choix de pseudonyme.

Introduction progressive

L'entreprise a indiqué qu'elle déploierait progressivement à partir de lundi la réservation des noms d'utilisateurs, et qu'elle informerait au fur et à mesure les utilisateurs de chaque pays concerné. Elle n'a pas donné davantage de précisions sur le calendrier.

Les «créateurs, les petites entreprises et les organisations» pourront demander à WhatsApp d'utiliser le nom d'utilisateur sous lequel ils sont inscrits sur les autres plateformes du groupe, comme Facebook et Instagram, est-il précisé.

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