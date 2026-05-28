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Plusieurs fonctionnalités supplémentaires
Meta lance des abonnements payants pour Facebook et WhatsApp

Le groupe américain Meta a lancé mercredi des abonnements payants pour ses principales applications. Une étape importante pour le géant technologique, qui cherche à réduire sa dépendance à la publicité. Les services concernent notamment WhatsApp et Facebook.
Publié: 07:19 heures
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Dernière mise à jour: 07:20 heures
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe américain Meta a lancé mercredi des formules payantes d'abonnement pour ses applications phares, une étape majeure pour le géant technologique qui cherche à réduire sa dépendance à la publicité. Ils concernent notamment WhatsApp et Facebook.

Sobrement baptisés Instagram Plus et Facebook Plus, ils offrent notamment des fonctionnalités supplémentaires d'analyses statistiques et l'accès à une audience plus large, a indiqué sur Instagram la directrice des produits de Meta, Naomi Gleit. Il faudra débourser mensuellement 3,99 dollars pour y accéder. Pour 2,99 dollars par mois, WhatsApp Plus met lui l'accent sur la personnalisation, avec notamment des autocollants, des sonneries personnalisées et des thèmes pour l'application.

Action en hausse

Selon Naomi Gleit, l'objectif du groupe à terme est de regrouper ces formules dans une offre appelée Meta One. Ce lancement intervient alors que Meta fait l'objet d'une surveillance étroite de la part des investisseurs concernant ses dépenses massives en matière d'intelligence artificielle (IA). La société prévoit de débourser cette année entre 125 et 145 milliards de dollars, principalement pour des centres de données dédiés à l'IA.

Son action a pris plus de 3% à Wall Street mercredi. En 2023, Meta a lancé des versions payantes et sans publicité de Facebook et d'Instagram pour les utilisateurs européens afin de se conformer à la législation de l'UE sur la protection des données, offrant ainsi aux utilisateurs le choix entre une expérience gratuite financée par la publicité et une expérience payante sans annonces.

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