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Menace contre les géants pharmaceutiques
Donald Trump annonce des droits de douane de 100 % sur les médicaments génériques

Trump menace une nouvelle fois le secteur pharmaceutique. Il a annoncé l'instauration d'un droit de douane de 100% sur les médicaments génériques, qui entrera en vigueur en août 2028. D'autres produits pharmaceutiques devraient être aussi taxés très prochainement.
Publié: il y a 37 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
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Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur les médicaments génériques.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse et Michael Hotz

Donald Trump a annoncé mardi que les médicaments génériques seront soumis à des droits de douane de 100% à partir d'août 2028, une mesure qui vise selon lui à relocaliser la production des produits pharmaceutiques sur le territoire américain.

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«A compter du 1er août 2026, tous les médicaments génériques importés aux Etats-Unis continueront de bénéficier de droits de douane de zéro pour cent pendant une période de deux ans, après quoi ces droits de douane seront portés à 100% pendant un an, puis 200% par la suite», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Les médicaments génériques étaient jusqu'à présent exclus des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques, annoncés en avril, qui peuvent atteindre jusqu'à 100%. Le président américain avait toutefois donné un an à son ministre du Commerce pour réévaluer la situation et recommander, le cas échéant, de nouvelles mesures sur leurs importations de génériques.

«Cette mesure vise à relocaliser la production de médicaments génériques aux Etats-Unis, en pénalisant les entreprises qui décideraient de ne pas construire d'usines et d'installations dans le délai qui leur est accordé», a précisé le président républicain dans son message. Il a ajouté que les mesures déjà en vigueur concernant les autres médicaments resteraient «inchangées».

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