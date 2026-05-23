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Malgré la guerre, le pèlerinage de la Mecque attire déjà plus de 1,5 million de fidèles

Malgré la guerre au Moyen-Orient, 1,5 million de pèlerins étrangers sont déjà arrivés en Arabie saoudite pour le hajj 2026, selon les autorités locales. Ce chiffre dépasse celui de 2025 à la même période.
Publié: il y a 17 minutes
Plus de 1,5 million de pèlerins sont déjà arrivés en Arabie saoudite.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans sont arrivés depuis l'étranger en Arabie saoudite pour le hajj, selon un responsable local, dépassant déjà le nombre de visiteurs de l'an dernier malgré la guerre au Moyen-Orient.

«Le nombre total de visiteurs s'élève désormais à 1'518'153», a déclaré Saleh al-Murabba, commandant des forces de la police aux frontières pour le hajj lors d'une conférence de presse vendredi soir. Un chiffre qui devrait encore augmenter d'ici le début du pèlerinage lundi. En 2025, 1'673'320 pèlerins avaient fait le déplacement, dont 1'506'576 venus de l'étranger.

Plusieurs jours à La Mecque

Cette année, le hajj se tient avec en toile de fond la crainte d'une reprise du conflit, qui a vu la République islamique cibler ses voisins du Golfe, alliés de Washington, en représailles à l'attaque israélo-américaine contre Téhéran le 28 février.

Ces hostilités ont entraîné une chute du tourisme dans ces pays, des perturbations aériennes et une flambée du coût des voyages. Après des semaines de fermeture de l'espace aérien et d'annulations de vols, les grandes compagnies aériennes des Emirats arabes unis, du Qatar ou de Bahreïn, ont pu rétablir une grande partie de leurs capacités opérationnelles.

Le hajj, série de rites codifiés se déroulant sur plusieurs jours à La Mecque et dans ses environs, est l'un des cinq piliers de l'islam. Il doit être entrepris par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens.

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