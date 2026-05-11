Le corps de l'un des deux militaires américains disparus au sud du Maroc a été retrouvé après une semaine de recherches. Il participait à l'exercice «African Lion 2026». Selon les autorités marocaines et américaines, il s'agirait du lieutenant Kendrick Lamont Key Jr.

AFP Agence France-Presse

Le corps d'un des deux militaires américains portés disparus dans le sud du Maroc, où ils se trouvaient dans le cadre de l'exercice international «African Lion 2026», a été retrouvé, a annoncé dimanche l'armée marocaine, après une semaine de recherches. «Les opérations de recherche intensives menées par les Forces armées royales (FAR) conjointement avec les Forces américaines ont permis de repêcher (en mer)», la veille au matin, le corps de «l'un des deux soldats américains», ont indiqué les FAR sur Facebook, précisant que selon les premiers éléments de l'enquête il s'agirait du lieutenant Kendrick Lamont Key Jr.

Les deux soldats avaient disparu le 2 mai au niveau d'une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan-Tan, en bordure de l'océan Atlantique. Ils participaient à la 22e édition de «African Lion 2026», un exercice militaire multinational lancé fin avril et organisé par les FAR en partenariat avec les forces armées américaines. Une responsable militaire américaine, s'exprimant sous couvert de l'anonymat, avait indiqué dimanche dernier à l'AFP qu'ils «pourraient avoir chuté dans l'océan», évoquant la piste d'un accident et écartant celle du terrorisme.

Après l'annonce de leur disparition, les forces marocaines, américaines ainsi que celles d'autres pays engagés dans l'exercice international, ont déclenché une vaste opération coordonnée de recherche et de sauvetage. La dépouille du soldat a été transférée «à la morgue de l'hôpital militaire Moulay El Hassan à Guelmim», dans le sud-ouest, en attendant son rapatriement, poursuivent les FAR dans leur communiqué, ajoutant que les opérations de recherche continuent pour tenter de retrouver le deuxième militaire.

Le Commandement américain pour l'Afrique (Africom) a récemment assuré que plus de 600 personnes étaient mobilisées, notamment des plongeurs spéléologues marocains, plusieurs navires militaires et plus de dix appareils aériens, et que les opérations avaient couvert plus de 8000 kilomètres carrés de zones maritimes et côtières. L'«African Lion 2026» a réuni près de 5000 militaires provenant de plus de 40 pays, ainsi que des experts spécialisés dans les domaines de la sécurité et de la défense.