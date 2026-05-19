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Chute accidentelle ou crime?
Le fils du fondateur de Mango rattrapé par la justice

Le fils aîné du fondateur de Mango, Isak Andic, mort en montagne en 2024 près de Barcelone, a été arrêté mardi. L'enquête, initialement classée comme accidentelle, a été relancée pour un possible homicide.
Publié: 11:13 heures
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Dernière mise à jour: 11:35 heures
Isak Andic, président non exécutif et fondateur de la maison de mode Mango, a fait une chute mortelle.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le fils aîné du fondateur du géant du textile Mango Isak Andic, mort en montagne en 2024, a été arrêté mardi matin dans le cadre de l'enquête sur le décès de son père, a indiqué à l'AFP la police régionale catalane.

Jonathan Andic, qui a toujours clamé son innocence, était seul avec son père lorsque ce dernier, âgé de 71 ans, avait fait une chute mortelle alors qu'il marchait sur un sentier de montagne dans les environs de Barcelone (nord-est de l'Espagne) le 14 décembre 2024.

L'enquête sur ce décès, d'abord considéré comme accidentel, avait dans un premier temps été classée, avant d'être rouverte et requalifiée en possible homicide quelques mois plus tard, en se concentrant sur son fils Jonathan Andic.

L'enquête autour de cette mort reste couverte par le secret de l'instruction, a rappelé le tribunal supérieur de Catalogne à l'AFP mardi matin.

Une fortune à 4,5 milliards

Isak Andic était au moment de sa mort l'une des personnes les plus riches d'Espagne, avec une fortune évaluée par Forbes à 4,5 milliards de dollars.

La mort de celui qui avait créé de toutes pièces l'une des plus grandes marques de mode, avec environ 2850 magasins dans le monde, avait provoqué une grande émotion dans le monde des affaires.

Selon des révélations du quotidien El País de 2025, la compagne d'Isak Andic, Estefanía Knuth, avait décrit aux enquêteurs des relations parfois tendues entre le père et le fils, dont le téléphone avait été saisi pour les besoins des investigations.


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