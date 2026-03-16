La Chine et les Etats-Unis «restent en communication» sur une visite de Donald Trump, ont dit lundi les Affaires étrangères chinoises après des propos du président américain déclarant qu'il pourrait reporter un prochain voyage à Pékin en raison de la guerre au Moyen-Orient.
«La Chine et les Etats-Unis restent en communication au sujet de la visite du président Trump en Chine», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. Il s'est gardé de s'exprimer sur les pressions exercées par Trump pour que la Chine aide, avec d'autres, à débloquer le détroit d'Ormuz.
Pékin appelle à la paix
«La Chine appelle une nouvelle fois toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à éviter toute nouvelle escalade des tensions et à empêcher les troubles régionaux d'avoir un impact encore plus important sur le développement économique mondial», a-t-il dit lors d'un point presse régulier. Le président américain doit se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril, selon la Maison Blanche. Pékin n'a pas confirmé les dates de sa venue.
Trump a réclamé dimanche l'aide de l'OTAN et de la Chine pour rétablir la circulation maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz. Il a dit vouloir une réponse chinoise avant sa visite, faute de quoi il pourrait la repousser. Il a argué de l'importance du détroit pour les acheminements chinois.
Plus de la moitié des importations chinoises de brut transporté par voie maritime provient du Moyen-Orient et transite majoritairement par le détroit, selon la société d'analyse Kpler.