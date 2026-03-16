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Malgré les menaces
Pékin et Washington «restent en communication» sur une visite de Trump

Pékin et Washington discutent de la visite de Donald Trump en Chine, prévue fin mars. Le président américain presse Pékin d'agir sur le détroit d'Ormuz.
Publié: 09:25 heures
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Dernière mise à jour: 09:28 heures
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Donald Trump presse la Chine d'agir pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La Chine et les Etats-Unis «restent en communication» sur une visite de Donald Trump, ont dit lundi les Affaires étrangères chinoises après des propos du président américain déclarant qu'il pourrait reporter un prochain voyage à Pékin en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«La Chine et les Etats-Unis restent en communication au sujet de la visite du président Trump en Chine», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. Il s'est gardé de s'exprimer sur les pressions exercées par Trump pour que la Chine aide, avec d'autres, à débloquer le détroit d'Ormuz.

Pékin appelle à la paix

«La Chine appelle une nouvelle fois toutes les parties à cesser immédiatement les opérations militaires, à éviter toute nouvelle escalade des tensions et à empêcher les troubles régionaux d'avoir un impact encore plus important sur le développement économique mondial», a-t-il dit lors d'un point presse régulier. Le président américain doit se rendre en Chine du 31 mars au 2 avril, selon la Maison Blanche. Pékin n'a pas confirmé les dates de sa venue.

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Trump a réclamé dimanche l'aide de l'OTAN et de la Chine pour rétablir la circulation maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz. Il a dit vouloir une réponse chinoise avant sa visite, faute de quoi il pourrait la repousser. Il a argué de l'importance du détroit pour les acheminements chinois.

Plus de la moitié des importations chinoises de brut transporté par voie maritime provient du Moyen-Orient et transite majoritairement par le détroit, selon la société d'analyse Kpler.

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