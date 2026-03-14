Le détroit d'Ormuz, passage clé pour 20% du pétrole mondial, est au centre de tensions. Depuis le 28 février, la guerre entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran fait rage, laissant plus de 2'000 morts.

Donald Trump a exhorté samedi d'autres pays à envoyer des navires de guerre pour sécuriser le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique entravée par la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. Deux semaines après son déclenchement le 28 février, marqué par la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, le conflit ne montre aucun signe d'accalmie.

Le Moyen-Orient s'est embrasé, provoquant une flambée de l'or noir, avec le blocage quasi total par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire 20% de la production mondiale d'hydrocarbures. Les belligérants enchaînent quotidiennement les attaques ponctuées de déclarations menaçantes, avec un bilan de plus de 2000 morts, essentiellement en Iran et au Liban, selon les autorités.

Répétant que les Etats-Unis «ont vaincu et complètement anéanti l'Iran, tant sur le plan militaire qu'économique», Donald Trump a néanmoins appelé sur son réseau Truth Social les pays qui s'approvisionnent en pétrole via le détroit d'Ormuz à «veiller à la sécurité de ce passage» avec l'aide des forces américaines.

«De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les Etats-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr», avait auparavant assuré le président américain. Le veille il avait affirmé que la marine américaine commencerait «très bientôt» à escorter des pétroliers dans ce passage stratégique. «Espérons que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres (...) enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité», a-t-il ajouté.

Echec du «parapluie américain»

L'armée américaine a «complètement détruit» des cibles militaires sur l'île de Kharg, située à environ 30 kilomètres des côtes iraniennes et qui abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut du pays, selon Donald Trump.

Quinze explosions y ont été entendues samedi, mais aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée, selon l'agence de presse iranienne Fars. Le président américain a prévenu qu'il s'en prendrait aux infrastructures pétrolières de l'île si «le passage libre et sûr des navires» n'était pas rétabli dans le détroit d'Ormuz.

En réponse, Téhéran a menacé de «réduire en cendres» les sites pétroliers liés aux Etats-Unis au Moyen-Orient. L'Iran visera des entreprises américaines au Moyen-Orient si ses infrastructures énergétiques sont bombardées, a aussi averti son chef de la diplomatie, Abbas Araghchi. Ce dernier a également appelé les pays de la région à «expulser» les forces américaines, estimant que le «prétendu parapluie de sécurité américain» ne les avait pas protégés.

Dans la soirée, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique, ont annoncé avoir tiré une salve de missiles contre les forces américaines stationnées sur la base aérienne Prince Sultan, près de Ryad.

Si les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé cette attaque dans l'immédiat, le ministère de la Défense du royaume avait indiqué plus tôt avoir intercepté six missiles se dirigeant vers Al-Kharj, où se trouve la base. Le système radar de l'aéroport international du Koweït a également été touché samedi soir par des drones, ont annoncé les autorités de l'émirat.

A l'aube, l'ambassade américaine à Bagdad a été visée pour la deuxième fois, après des frappes contre un influent groupe armé pro-Iran ayant fait trois morts, selon des sources de sécurité. L'ambassade a appelé dans la soirée les Américains à quitter l'Irak «maintenant». Le cours du baril de Brent, référence internationale pour le pétrole, s'est envolé de plus de 42% autour de 100 dollars depuis le début de la guerre.

Front libanais

En soirée, une frappe israélo-américaine de missile sur une zone industrielle d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, a fait 15 morts, selon l'agence iranienne Fars. La télévision d'Etat iranienne a ensuite annoncé le lancement d'une nouvelle salve de missiles sur Israël. Au Liban, autre théâtre de la guerre, pilonné par Israël qui dit viser le Hezbollah pro-iranien, le mouvement chiite a fait état samedi soir d'affrontements «directs» avec l'armée israélienne à Khiam, dans le sud du pays.

En deux semaines d'offensive, les Etats-Unis et Israël assurent avoir fortement affaibli le pouvoir iranien. Au point que Donald Trump est allé jusqu'à affirmer samedi que l'Iran était «totalement vaincu», et souhaitait «conclure un accord». Vendredi, en signe de défi, des dirigeants de la République islamique ont défilé en plein coeur de Téhéran, malgré des frappes «à courte distance», selon la télévision d'Etat.

En revanche, Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême qui a succédé à son père, n'est lui toujours pas apparu publiquement. «Il n'y a pas de problème avec le nouveau guide suprême», a assuré le chef de la diplomatie iranienne, assurant qu'il «s'acquitte de ses fonctions conformément à la Constitution».

Le président américain a d'ores et déjà averti que les Etats-Unis frapperaient l'Iran «très fort au cours de la prochaine semaine». Après un déploiement militaire sans précédent depuis des décennies, les Etats-Unis prévoient d'envoyer de nouveaux renforts, selon la presse américaine.