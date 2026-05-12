Un bateau transportant 37 migrants sans papiers a fait naufrage au large de Pangkor en Malaisie. Il y a au total 14 disparus selon les autorités maritimes. Alertées lundi par un pêcheur, les autorités ont secouru des survivants. Ils viendraient d'Indonésie.

AFP Agence France-Presse

Un bateau transportant 37 migrants sans papiers a fait naufrage au large de l'île de Pangkor, sur la côte ouest de la Malaisie, selon les autorités maritimes qui ont fait état de 14 disparus. L'Agence malaisienne d'application de la loi maritime (MMEA) de l'Etat de Perak a indiqué avoir été alertée tôt lundi de l'accident par un pêcheur local, qui a découvert des survivants en mer. Les migrants pourraient provenir d'Indonésie.

«Les premières investigations (...) ont révélé que le nombre total de migrants à bord du bateau s'élevait à 37. A ce jour, 23 victimes ont été secourues», a déclaré Mohamad Shukri Khotob, directeur de la MMEA pour l'Etat de Perak, dans un communiqué publié tard lundi. «Les efforts se poursuivent pour localiser les individus» disparus, a-t-il ajouté, précisant que l'agence a déployé des bateaux, un hélicoptère et des avions de surveillance.

Selon les premiers éléments, les migrants «sont partis de Kisaran, en Indonésie, le 9 mai et (...) se dirigeaient vers plusieurs destinations en Malaisie, notamment Penang, Terengganu, Selangor et Kuala Lumpur», a-t-il encore précisé. Les personnes secourues ont été remises à la police.

La Malaisie abrite et attire des millions de migrants issus de régions plus pauvres d'Asie, dont beaucoup sont sans papiers, qui travaillent dans des secteurs tels que la construction et l'agriculture. Mais les traversées maritimes, facilitées par des réseaux de traite des êtres humains, sont périlleuses et se terminent souvent par des naufrages. En novembre 2025, 36 migrants avaient péri après le chavirement de leur embarcation près de la Thaïlande et de la Malaisie.