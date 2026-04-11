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Lundi et mardi
Nouvelle grève chez Lufthansa, des vols perturbés

Le syndicat des pilotes de Lufthansa appelle à une grève lundi et mardi en Allemagne. Le mouvement, lié aux retraites et aux salaires, touchera plusieurs filiales et devrait perturber de nombreux vols.
Publié: il y a 52 minutes
Les pilotes de Lufthansa lancent une nouvelle grève.
Photo: IMAGO/Sven Simon
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AFP Agence France-Presse

Le syndicat de pilotes du premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a appelé samedi à une nouvelle grève en Allemagne lundi et mardi, en raison de conflits sur les retraites et la rémunération des salariés. Le mouvement social touchera les vols de la compagnie principale Lufthansa et des filiales CityLine et Eurowings, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo, d'après un communiqué du syndicat VC (Vereinigung Cockpit).

«Compte tenu de la situation actuelle au Proche-Orient, les vols assurés par la Lufthansa et Lufthansa CityLine au départ de l'Allemagne vers les destinations suivantes ne sont pas concernés par la grève: Azerbaïdjan, Égypte, Bahreïn, Irak, Israël, Yémen, Jordanie, Qatar, Koweït, Liban, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis», a ajouté le syndicat.

La dernière grève des pilotes de Lufthansa et ses filiales remonte au 12 et 13 mars dernier. «Les employeurs n'ont manifesté aucune volonté tangible de trouver une solution au cours de plusieurs conflits collectifs», a déclaré Andreas Pinheiro, président du syndicat VC (Vereinigung Cockpit), cité dans le communiqué. «Bien que nous ayons délibérément renoncé à toute action de grève pendant les vacances de Pâques, aucune proposition sérieuse n'a été faite», a-t-il reproché aux employeurs. Il a toutefois dit laisser la porte ouverte au dialogue: «les employeurs ont à tout moment la possibilité d'éviter la grève en présentant des offres négociables», a-t-il dit.

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