De la fortune à l'hôpital: c'est l'histoire d'Adam Lopez. Après avoir empoché un million de livres grâce à un ticket gagnant, il se retrouve aux urgences, victime d'une embolie pulmonaire. Et il n'est pas le seul à avoir souffert du revers de la médaille.

Il gagne un million au loto... et finit à l'hôpital trois mois plus tard

1/5 Grâce à un gain à la loterie, Adam Lopez est soudainement passé de conducteur de chariot élévateur à millionnaire. Photo: Facebook / Adam Lopez

Il n’en revenait pas de sa chance lorsqu’il a découvert un million de livres (environ 1’073’000 francs) sur un ticket à gratter en juillet dernier. Adam Lopez, Britannique de 39 ans et conducteur de chariots élévateurs, ne disposait alors que d’une dizaine de francs sur son compte lorsqu’il est soudainement devenu millionnaire, rapporte la BBC.

Il voulait bien sûr célébrer ce méga-gain. Mais la fête a vite pris une autre tournure. Pendant trois mois, Adam Lopez a enchaîné les pubs et les soirées. Si son compte en banque n’en a pas trop souffert, son corps, lui, n’a pas tenu le choc.

La santé, c'est tout ce qui compte

Au bout de ces trois mois d’excès, il s’est retrouvé aux urgences. Tout a commencé par une thrombose dans la jambe. Le caillot de sang s’est détaché et a migré vers les poumons, provoquant une embolie pulmonaire bilatérale. Puis, Adam Lopez ne pouvait plus marcher ni respirer. Début septembre, il a été hospitalisé en urgence. «Cela a été un énorme, énorme rappel à l’ordre», a confié l’homme de 39 ans à la BBC.

Il dit aujourd’hui avoir tiré la leçon de cette mésaventure: «Peu importe que vous ayez un million, cent millions, un milliard ou un billion: quand vous êtes dans une ambulance, tout cela n’a plus aucune importance.» Après avoir quitté son emploi juste après son gain, il veut désormais reprendre sa vie en main.

Adam Lopez est loin d’être le seul à avoir connu la désillusion après avoir touché le gros lot. De nombreux gagnants du loto ont vu leur fortune se transformer en malédiction.

Il fait une descente aux enfers

Il reste le plus célèbre des millionnaires déchus d’Allemagne. En 1994, Lothar Kuzydlowski, alors au chômage, avait remporté 3,9 millions de marks (environ 1,8 million de francs). Il s’était aussitôt offert une Lamborghini, multipliant les fêtes à Majorque et les virées au casino.

Surnommé «Lothar du loto», il a dilapidé sa fortune en quelques années. La descente a été brutale: alcoolisme, divorce, solitude. Cinq ans seulement après avoir décroché le gros lot, il est mort d’une cirrhose à l'âge de 52 ans.

Elle ne partage rien, et perd tout

En 1996, l’Américaine Denise Rossi a gagné 1,3 million de dollars (environ 1'037'000 francs) après 25 ans de mariage avec son époux, Thomas. Au lieu de partager la bonne nouvelle, elle a choisi de divorcer dans la foulée, sans lui révéler son gain.

Mais la supercherie a fini par être découverte. Un tribunal californien a estimé qu’elle avait frauduleusement caché sa fortune et a attribué l’intégralité de la somme à son ex-mari. Elle s'est retrouvée sans rien.

Il regrette son gain

La veille de Noël 2002, Andrew Whittaker a empoché 315 millions de dollars (environ 251 millions de francs), un record à l’époque. Mais la chance lui a vite tourné le dos.

Victime de vols à répétition, abandonné par sa femme, il a ensuite perdu sa fille et sa petite-fille. Avant sa mort en 2020 à l'âge de 72 ans, Andrew Whittaker confiait qu’il aurait préféré ne jamais gagner au loto.