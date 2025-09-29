Un homme en Hesse retrouve par hasard un billet de loterie gagnant de 15,3 millions d'euros après six mois. Lotto Hessen avait lancé une recherche du gagnant mystérieux. Le ticket était resté dans la poche d'une veste.

Il retrouve par hasard un ticket de loto gagnant de 15,3 millions d'euros

La société Lotto Hessen a cherché l'heureux gagnant pendant six mois avant qu'il ne se manifeste. L'Allemand avait empoché 15 millions d'euros. Photo: imago/STAR-MEDIA

AFP Agence France-Presse

Un Allemand a retrouvé par hasard dans une de ses vestes, un ticket de loto acheté six mois plus tôt, qui lui permet d'empocher 15,3 millions d'euros, a annoncé lundi la société Lotto Hessen. «J'avais entendu parler à la radio de la recherche du gagnant et je m'étais dit: comment peut-on être assez bête pour ne pas aller chercher un tel gain?», a raconté ce père de famille, demeurant en Hesse (ouest de l'Allemagne), cité dans un communiqué de l'entreprise.

L'organisme de loterie recherchait depuis six mois à identifier le mystérieux gagnant, allant jusqu'à afficher des avis dans les points de vente. Celui-ci ignorait qu'il détenait la combinaison gagnante, avec le numéro complémentaire, inscrite sur le ticket de caisse, rangé en mars dernier dans la poche d'une veste oubliée dans le placard familial.

Découverte insolite

Il a retrouvé le ticket la semaine dernière et découvert alors qu'il était l'heureux gagnant. Quant à la somme, elle servira notamment à l'achat d'un nouveau canapé et à subvenir aux besoins des enfants du couple, selon le même communiqué, qui ne précise pas les autres projets de l'heureux gagnant.

Cet événement insolite a fait le tour de la presse allemande, alors que la plupart des gagnants contactent généralement la société dans les deux semaines suivant le tirage, avait expliqué celle-ci aux médias à l'époque des recherches.