L'Iran a répondu à l'offre de paix de Trump

Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran a répondu à l'offre de paix américaine
L'Iran a transmis sa réponse à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, par l'intermédiaire du Pakistan, a rapporté dimanche un média d'Etat.
«La République islamique d'Iran a envoyé aujourd'hui (dimanche), via le médiateur pakistanais, sa réponse au dernier texte proposé par les Etats-Unis», a indiqué l'agence de presse officielle Irna, sans détailler.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent avoir été ciblés par des drones iraniens
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir intercepté dimanche deux drones iraniens, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont intercepté deux drones lancés depuis l'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X.
Le Koweït a aussi été l'objet d'une attaque de drones plus tôt dans la journée.
Source: AFP
L'instrumentalisation du détroit d'Ormuz «aggravera la crise», estime le Qatar
Le Premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'«aggraver la crise», lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.
Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a estimé que «la fermeture ou l'utilisation du détroit d'Ormuz comme moyen de pression ne ferait qu'aggraver la crise» au Moyen-Orient, a rapporté le ministère des Affaires étrangères du Qatar dans un communiqué.
Lors de son entretien avec Abbas Araghchi, le Premier ministre a également affirmé que le concept de libre navigation ne pouvait pas faire l'objet de «compromis», après que Doha a fait état d'une attaque de drone contre un navire commercial dans ses eaux territoriales.
Source: AFP
«Notre retenue est terminée», prévient l'Iran après l'attaque des navires
Le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien a mis en garde dimanche les Etats-Unis contre toute attaque visant des navires dans les eaux du Golfe, affirmant que «la retenue» de l'Iran avait pris fin.
«Notre retenue est terminée, à compter d'aujourd'hui. Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases américains», a déclaré Ebrahim Rezaei dans un message publié sur X.
Source: AFP
Deux secouristes affiliés au Hezbollah tués dans deux frappes israéliennes au Sud Liban
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que deux secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, avaient été tués et cinq autres blessés dimanche dans des frappes israéliennes sur le sud du pays.
Israël a «directement visé, dans deux frappes, deux sites du Comité de la santé», à Qalaouiyah et à Tibnine, a rapporté le ministère dans un communiqué, dénonçant la «poursuite par Israël de la violation des lois internationales».
Source: AFP
Un cargo sud-coréen qui était en feu le 4 mai à Ormuz a fait l'objet de tirs
La Corée du Sud a annoncé dimanche que son navire victime d'un incendie le 4 mai dans le détroit d'Ormuz avait été victime de tirs par voie aérienne.
«Le 4 mai, deux aéronefs non identifiés ont frappé la coque (...) du HMM Namu à environ une minute d'intervalle», a déclaré Park Il, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Le Koweït annonce avoir subi une attaque de drones
Le Koweït a fait état d'une attaque de drones dimanche sur son territoire, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les forces armées ont détecté à l'aube aujourd'hui un certain nombre de drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien, traités conformément aux procédures établies», a écrit l'état-major de l'armée sur X, sans préciser la provenance des drones.
Source: AFP
Un navire touché par un projectile au large des côtes du Qatar
Un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, a rapporté une agence maritime, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé la veille de prendre pour cible des navires «ennemis» dans la région.
Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, un vraquier a signalé avoir été touché à 23 milles marins au nord-est de Doha par un «projectile inconnu».
«Un petit incendie s'est déclaré mais a été éteint, il n'y a pas de victimes. Aucun impact sur l'environnement n'a été signalé», a précisé l'agence.
Source: AFP
L'Iran menace les sites américains en cas d'attaque contre ses pétroliers
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé samedi de s'en prendre à des sites américains «dans la région» et à «des navires ennemis» en cas d'attaque contre ses pétroliers, ont rapporté des médias iraniens.
«Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis», a fait savoir le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, selon la télévision publique Irib et l'agence Isna.
Ces menaces surviennent au lendemain d'attaques de l'armée américaine contre deux pétroliers iraniens dans le Golfe d'Oman.
Source: AFP
La nappe de pétrole dans le Golfe s'est fortement réduite
La nappe de pétrole apparue il y a quelques jours au large de l'île iranienne de Kharg, faisant craindre une marée noire, s'est «fortement réduite», a constaté samedi une organisation de défense de l'environnement, se basant sur l'analyse d'images satellitaires.
Ces derniers jours, des images satellite semblaient montrer une marée noire en expansion, dont on ignorait la cause, au large de l'île, principal terminal pétrolier iranien, par lequel transite en temps normal 90% du brut de la République islamique.
Les images du satellite Copernicus de samedi semblent montrer que la nappe s'est «fortement réduite» par rapport aux premiers clichés pris mercredi, a indiqué l'Observatoire des conflits et de l'environnement (Conflict and Environment Observatory - CEOBS), une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni.
Source: AFP
Une fille blessée et son père tué dans des frappes israéliennes
Les autorités libanaises ont annoncé samedi la mort d'un ressortissant syrien, visé avec sa fille de 12 ans par un drone israélien, dans le cadre de nouvelles frappes menées par Israël après un appel à évacuer neuf localités dans le sud du Liban.
Le «ressortissant syrien et sa fille de 12 ans» visés ont «réussi à s'éloigner du lieu de la première frappe», mais «le drone a attaqué une deuxième fois» tuant le père, puis une troisième, ciblant la fillette, qui subit actuellement une intervention chirurgicale, a précisé le ministère.
Source: AFP
Des nouvelles frappes israéliennes visent des bastions du Hezbollah vers Beyrouth
Un média officiel libanais a fait état d'une nouvelle frappe israélienne au sud de Beyrouth samedi, quelques instants après avoir signalé deux frappes sur l'autoroute reliant la capitale au sud du pays.
L'Agence nationale d'information (ANI) a indiqué que la frappe avait touché le district du Chouf, à environ 20 kilomètres au sud de Beyrouth et non loin du lieu de la précédente frappe sur l'autoroute de Saadiyat.
Ces deux zones sont situées en dehors des bastions traditionnels du Hezbollah pro-iranien toujours en conflit avec Israël malgré un cessez-le-feu.
Source: ATS